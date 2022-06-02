صلاح: مستعد للتضحية بكل جوائزي لإعادة النهائي ضد ريال مدريد!
أرسل جناح ليفربول، محمد صلاح، رسالة إلى كل عشاق الريدز بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي التي تتم عبر تصويت الجمهور.
وكان المصري الدولي قد استطاع إنهاء الموسم الماضي وهو على قمة ترتيب جدول الهدافين بجوار الكوري سون هيونج مين.
وعبر صلاح عن فرحته عبر تغريدات على موقع تويتر، لكنها فرحة مكتومة بحزن كبير بسبب الخسارة الصعبة ضد ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا السبت الماضي.
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ماذا قال صلاح؟
كتب صلاح على تويتر: "إن التكريم من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم شيء مميز لن أنساه أبدًا".
وواصل: "لكنني سأمنح كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن كرة القدم ليست بهذه الطريقة".
فيبدو أن بطولة أبطال أوروبا لم تخرج من رأس صلاح الذي كان يتوعد الملكي من قبل بالانتقام منهم في نهائي باريس.
وتابع: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة هذا الكأس إلى ليفربول لكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".
وأردف: "لا يمكنني أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمهم".
واختتم: "لقد كان موسمًا طويلًا جدًا ولكن جزءًا مني يتمنى أن يبدأ الموسم التالي غدًا".
ماذا عن موسم صلاح الماضي؟
جناح نادي ليفربول الإنجليزي استطاع أن يحصل على لقب هداف البطولة مناصفةً مع الكوري الجنوبي سون، كما نال جائزة لاعب الموسم التي تمنح بتصويت الجماهير، مع حصوله على جائزة أفضل صانع ألعاب في إنجلترا.
وعلى المستوى الجماعي، ساعد صلاح ليفربول بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما كان مؤثرًا في الحصول على لقب كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.
حيث شارك المصري في 51 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 31 هدفًا، فيما قدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه.
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