صلاح: مستعد للتضحية بكل جوائزي لإعادة النهائي ضد ريال مدريد!

النجم المصري لا يستطيع إخراج خسارة النهائي من رأسه

أرسل جناح ليفربول، محمد صلاح، رسالة إلى كل عشاق الريدز بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي التي تتم عبر تصويت الجمهور.

وكان المصري الدولي قد استطاع إنهاء الموسم الماضي وهو على قمة ترتيب جدول الهدافين بجوار الكوري سون هيونج مين.

وعبر صلاح عن فرحته عبر تغريدات على موقع تويتر، لكنها فرحة مكتومة بحزن كبير بسبب الخسارة الصعبة ضد ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا السبت الماضي.

ماذا قال صلاح؟

كتب صلاح على تويتر: "إن التكريم من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم شيء مميز لن أنساه أبدًا".

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

وواصل: "لكنني سأمنح كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن كرة القدم ليست بهذه الطريقة".

فيبدو أن بطولة أبطال أوروبا لم تخرج من رأس صلاح الذي كان يتوعد الملكي من قبل بالانتقام منهم في نهائي باريس.

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

وتابع: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة هذا الكأس إلى ليفربول لكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".

وأردف: "لا يمكنني أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمهم".

واختتم: "لقد كان موسمًا طويلًا جدًا ولكن جزءًا مني يتمنى أن يبدأ الموسم التالي غدًا".

ماذا عن موسم صلاح الماضي؟

جناح نادي ليفربول الإنجليزي استطاع أن يحصل على لقب هداف البطولة مناصفةً مع الكوري الجنوبي سون، كما نال جائزة لاعب الموسم التي تمنح بتصويت الجماهير، مع حصوله على جائزة أفضل صانع ألعاب في إنجلترا.

وعلى المستوى الجماعي، ساعد صلاح ليفربول بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما كان مؤثرًا في الحصول على لقب كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

حيث شارك المصري في 51 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 31 هدفًا، فيما قدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

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