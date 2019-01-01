صلاح محسن يحتفل على طريقة مؤمن زكريا بعد هدفه في كانو سبورت

صلاح محسن يساند مؤمن زكريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

احتفل صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي المصري، على طريقة صديقه مؤمن زكريا، بعد إحرازه هدف في مرمى كانو سبورت الغيني.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا هامًا على نظيره كانو سبورت الغيني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في غينيا، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز صلاح محسن هدفًا رائعًا في مرمة كانو سبورت بعد مشاركته كبديل على حساب مروان محسن، واحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

وجاء احتفال محسن على طريقة مؤمن مساندةً له بعد ظهور الأخير بحالة نفسية سيئة ويعاني من إصابة عصبية أبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

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وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في المباراة ليحقق الأهلي فوزًا هامًا على حساب الفريق الغيني، خارج دياره قبل لقاء الإياب في مصر.