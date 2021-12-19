صلاح، محرز وزياش.. من يعيد للأذهان سقطة جيرارد!

يقترب موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي من منتصفه، ويبدو أن الصراع على لقب "البريميرليج" في الموسم الحالي سيكون مفتوحًا على مصراعيه حتى خط النهاية.

وبعد مرور 17 جولة من موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي، نجد أن مانشستر سيتي يتصدر الترتيب برصيد 41 نقطة، ويطارده ليفربول برصيد 40 نقطة، ويأتي تشيلسي ثالثًا برصيد 37 نقطة.

وحتى الآن، يبدو صراع لقب الدوري الإنجليزي ثلاثيًا، خاصة وأن مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي، هم أكثر الأندية جاهزية وقوة على الصعيدين البدني والفني.

منافسة تعود إلى تسعة مواسم!

صراع الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، يعيدنا إلى موسم 2013-14، الذي شهد أيضًا منافسة ثلاثية بين مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي.

ذلك الموسم، شهد لحظة ربما تعد الأسوأ في تاريخ ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، والتي عُرفت فيما بعد باسم "سقطة جيرارد".

جيرارد، وخلال الجولة 36 من موسم 2013-14، واجه تشيلسي على ملعب "أنفيلد" في مباراة كان فوز "الريدز" بها كفيلًا باقترابهم من التتويج باللقب.

لكن الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت فشل جيرارد في استلام تمريرة سهلة في منتصف الملعب، لينقض ديمبا با مهاجم تشيلسي حينها على الكرة، وينفرد بمرمى ليفربول ويسجل الهدف الأول.

تشيلسي نجح في الفوز بتلك المباراة بنتيجة 2-0، وأهدى مانشستر سيتي عمليًا الفوز باللقب في نهاية الموسم، في ظل فارق الأهداف الكبير لكتيبة مانويل بيليجريني.

لكن السباق انتهى فعليًا في الجولة 37 بتعادل ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة 37، وتعادل تشيلسي مع نوريتش سيتي.

صراع عربي محتدم

لكن ما يميز صراع الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، هو تواجد نجم عربي في كل نادٍ من الأندية المتصارعة على لقب الدوري الإنجليزي.

البداية من النجم المصري محمد صلاح، الذي يتألق مع ليفربول، ويقود حظوظ "الريدز" في الصراع على اللقب.

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، كما تمكن من تقديم تسع تمريرات حاسمة.

ويعد صلاح النجم الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وواحد من بين أفضل النجوم في أوروبا.

أما في مانشستر سيتي، نجد النجم الجزائري رياض محرز، الذي لا يفوت أي فرصة لإثبات قدراته العالية.

محرز تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويؤكد بأدائه أنه نجم لا يشق له غبار.

أما تشيلسي، فنجد بين صفوفه النجم المغربي حكيم زياش، الذي رغم معاناته في كثير من الأوقات منذ انضمامه إلى صفوف "البلوز"، إلا أنه يثبت دائمًا قدراته.

زياش ظهر بشكل مميز للغاية في المباريات الأخيرة مع تشيلسي، ويقود خط الهجوم اللندني ببراعة، رغم قلة مساهماته الهجومية، والتي تشمل هدفًا واحدًا فقط، وتمريرتين حاسمتين.

هل يعيد التاريخ نفسه؟!

مع هذه المنافسة غير التقليدية على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، فإن تراجع أداء ونتائج أحد الأندية المتنافسة على اللقب قد يبدو أمرًا منطقيًا إلى حد كبير.

ويمكن أن نجد واحدًا من بين صلاح أو محرز أو زياش يكرر ما فعله جيرارد في سقطته الشهيرة.

لكن هذا السقوط بطبيعة الحال ليس أمرًا مؤكدًا، بل يمكن مثلا أن نجد تراجعًا في الأداء على سبيل المثال، أو إصابة لا نتمناها لأحد تبعد اللاعب عن المشاركة مع فريقه.

وستكون مشاركة الثلاثي العربي مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية هي المحطة الأولى التي يغيب فيها صلاح ومحرز وزياش عن أنديتهم في الدوري الإنجليزي.

ربما تكون هذه الفرضيات سابقة لأوانها مع عدم انتصاف الموسم بعد، ووجود العديد من المنعطفات في المباريات، لكن سقطة جيرارد في موسم الصراع الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي هي الأمر المؤكد الوحيد حتى الآن.

اقرأ أيضًا

دورتموند يؤكدها: ريال مدريد يريد هالاند!

تصرف توريس الجديد يثير الشكوك حول اقترابه من برشلونة!

برشلونة وإلتشي .. إلى متى الأخطاء يا تير شتيجن؟!