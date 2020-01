محرز يعتذر لماني بعد غيابه عن حفل الكاف

اعتذر الجناح الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، للسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، عن عدم حضوره حفل الكاف لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ماني حصد الجائزة خلال الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء بمدينة الغردقة بمصر، بعد منافسة شرسة مع محرز وزميله المصري محمد صلاح.

المهاجم السنغالي تواجد وحيداً بمنصة التتويج، لغياب صلاح وكذلك محرز الذي تواجد مع سيتي لخوض ديربي مانشستر أمام يونايتد بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال محرز في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"مبروك يا ساديو على هذه الجائزة المستحقة، وآسف على عدم حضوري، كان علي التواجد مع فريق لبدء التسجيل في 2020، آراك العام القادم إن شاء الله".

Congratulations to Sadio for his trophy well deserved 🙏🏼 and sorry I couldn't come but I had to start scoring for the 2020 trophy 😘😂 see you next year inch'Allah 🇩🇿 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/AdomL38DoE