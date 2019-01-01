كاراجر: ماني يشعر بالإحباط من صلاح منذ فترة طويلة

وصف الطريقة الأنسب لتخطي هذه الأزمة بين الثنائي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن الصراع بين ساديو ماني ومحمد صلاح، بدأ منذ أشهر طويلة وليس هذا الموسم فقط.

مواجهة ليفربول وبيرنلي الشهر الماضي، شهدت حالة من الغضب لماني، لاعتراضه على عدم تمرير صلاح الكرة له بالشكل المطلوب.

المباراة انتهت بفوز الريدز 3/0، ومع ذلك الأمور بدت مشتعلة على دكة بدلاء الفريق الفائز وسط ذهول مدربه يورجن كلوب.

كاراجر قال عن تلك الأزمة:"المشكلة تندرج تحت بند خلافات بناء الشخصية ورغبة كل لاعب في تسجيل الأهداف".

وأضاف:"ماني لم يفقد أعصابه بسبب بعض التمريرات أمام بيرنلي فقط، هو يشعر بالإحباط منذ أشهر طويلة، ولكن ما حدث جعله ينفجر".

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واستكمل الإنجليزي:"كلوب ليس من نوعية المدربين الذين يسمحون للاعبين بالانجراف في مثل هذه المشاكل السلبية، أعتقد أن الهدوء وعزل هذه الأزمات هو السبيل الأمثل لتفادي أضرارها".

واستكمل:"أعتقد أن ماني حاول التحلي بعدم الأنانية أمام نابولي، حيث مرر لصلاح عندما كانت فرصته أفضل للتسجيل".

ويطمح ليفربول ومدربه كلوب في تفادي هذه الأزمة بصفوف فريقه، قبل مواجهة تشيلسي الأحد الماضي في الدوري، للتعافي من الخسارة أمام نابولي 2/0 بدوري الأبطال.