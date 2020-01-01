فابينيو يكشف سر انطلاقة ليفربول هذا الموسم

توقع مباراة مفتوحة أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

كشف فابينيو لاعب وسط ليفربول، عن سر الانطلاقة المبهرة للفريق الإنجليزي على مستوى الدوري خلال هذا الموسم، مشيداً بالجهد الذي يبذله مدربه يورجن كلوب.

ليفربول خاض 26 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، فاز في 25 وتعادل بمواجهة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، ليقترب من حسم لقب البطولة بشكل مبكر.

وقبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، تحدث فابينيو لصحيفة "Elpais" الإسبانية عن موسمه مع الريدز.

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وقال فابينيو:"الفريق يلعب بتنظيم كبير جداً، متطلبات المدرب هائلة وتساعدك على التحسن والرغبة في تحقيق المزيد، اللاعبون يعملون أيضاً داخل وخارج الملعب للجاهزية التامة لأي مباراة مهما كانت صعبة".

وأضاف:"هناك حالة استعداد للقتال بشكل مستمر من أجل تحقيق الفوز، وبالتحديد جوردان هيندرسون وجيمس ميلنر، أيضاً لدينا ثلاثي هجومي لا يصدق ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو، هم كل يوم في صالة الألعاب الرياضية قبل المران بساعة".

اللعب أمام أتلتيكو:"الأمور تكون أصعب عندما نلعب ضد أحد الفرق الإنجليزية، ولكن بكل تأكيد مواجهة ليست سهلة، لقد شاهدنا طريقة لعبهم ونعرف كيفية غلقهم للملعب، لدينا لاعبين على أعلى جودة ممكنة يستطيعون جعل المباراة مفتوحة بشكل أكبر".

واستكمل:"رأينا أتلتيكو في كأس السوبر، وكيف قضوا على برشلونة وذهبوا بالنهائي إلى ركلات الترجيح أمام ريال مدريد، لذلك ندرك جيداً نقاط قوتهم".

وأما عن مهام مركزه:"أحاول القيام بتمريرات جيدة واستغلال رؤيتي للملعب، واستغلال وجود الفراغات، ولكن تظل مهمتي الأول دفاعية بحماية الخط الخلفي".

تمتع بالعمل مع يورجن كلوب:"نتدرب على كل شيء، ولكن هناك بعض الأشياء تأتي بشكل ذاتي من اللاعبين، لأن هناك بعض الهجمات غير المتوقعة من الخصم، تحتاج من اللاعب قراءة الأمور بشكل سريع وصحيح".

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دور فيرمينو:"يقدم أدوار دفاعية جيدة جداً، لاستغلال ذكائه في غلق المساحات وقدرته الكبيرة على استرجاع الكرات من الفريق المنافس".

وفي نهاية حديثه شدد فابينيو على صعوبة التدريبات في الدوري الإنجليزي، مقارنة بما شاهده خلال مسيرته في إسبانيا وفرنسا قبل الانضمام للريدز.