إنجاز عربي جديد لصلاح بعد التتويج بالسوبر الأوروبي

لقب جديد يضاف لخزائن ليفربول ورصيد صلاح

واصل محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، إنجازاته المستمرة مع الريدز وبالتحديد على الصعيد الأوروبي.

صلاح حصد دوري أبطال أوروبا مع الريدز بنهاية الموسم الماضي، ليصبح ثالث لاعب عربي يتوج بالبطولة.

وبعد فوز فريقه على تشيلسي في السوبر بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، أصبح على موعد جديد مع تاريخ.

الدولي المصري أصبح الآن هو ثالث عربي أيضاً يفوز بالسوبر الأوروبي، بعد الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.

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ماجر فاز باللقب مع فريق بورتو في موسم 1987/1988، بينما توج به حكيمي مع ريال مدريد في 2017.

وأما بالنسبة لليفربول فرفع رصيده إلى 4 بطولات من السوبر، بفارق لقب واحد فقط عن برشلونة وميلان.