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صلاح بعد التتويج: لن تكون المرة الأخيرة وأحلم ببطولة مع ليفربول

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الجناح المصري حصد الجائزة للمرة الثانية على التوالي بعد تألقه اللافت مع ليفربول

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، عن سعادته الشديدة بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2018.

صلاح حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد منافسة مع الرباعي توماس بارتي، مهدي بن عطية، كاليدو كوليبالي، وزميله السنغالي ساديو ماني.

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وقال نجم الريدز بعد حصد الجائزة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي ":" شعور رائع جداً، أريد التواجد هنا العام القادم والفوز بها مرة أخرى".

وأضاف:"استمتعت بالعديد من اللحظات العظيمة في 2018، مباراتنا ضد توتنهام كانت الأفضل بالإضافة أيضاً لمباراة روما".

وتابع:"أشعر وكأنني ساعدت الفريق بشكل جيد عن طريق تسجيل الأهداف، ونحن الآن على قمة الدوري الإنجليزي لذلك أنا في قمة السعادة".

وعن تطلعاته العام القادم:"تحقيق بطولة مع ليفربول وأحاول أيضاً التطوير من نفسي يوماً بعد الآخر، والجميع لديه إصرار في النادي للوصول إلى منصة البطولات".

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وفاز صلاح بالجائزة بعد تألقه بشكل لافت مع ليفربول الموسم الماضي، وتسجيله 44 هدفاً بجميع البطولات.

وقاد الدولي المصري فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسره من نظيره الإسباني ريال مدريد.

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