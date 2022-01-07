"صلاح ليس أفضل لاعب في العالم وبرشلونة أفضل له من ريال مدريد"

يعتقد روبير بيريز، لاعب آرسنال السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، ليس أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مستقبل الفرعون المصري مع الريدز لن يحدده أحد غيره.

ويقدم صلاح مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، جعلته يصل إلى القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيتنافس مع ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي على اللقب.

وقال بيريز في تصريحات صحفية عن صلاح: "بالنسبة لي كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي، ولكن نجمي البريميرليج يأتيا خلفه مباشرة وهما كيفين دي بروينه، ومحمد صلاح".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل وتعمل إدارة فريقه على تجديد العقد بأسرع صورة ممكنة للحفاظ على نجمها، في ظل الاهتمام من العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع واحد من أفضل لاعبي العالم بالوقت الحالي.

وعن مستقبل صلاح مع ليفربول، قال النجم الفرنسي السابق: "مستقبل صلاح، سيعتمد عليه فقط هو من سيقرر إن كان يريد الاستمرار مع ليفربول، أو خوض تجربة جديد الأمر متروك له".

وتابع: "ولكن إن كان أمامه خيار الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، أعتقد أن أسلوب صلاح سيتماشى أكثر مع برشلونة وسيكون عمله مميزًا أكثر مع تشافي هيرنانديز مدرب البلوجرانا".

جدير بالذكر أن صلاح في النصف الأول من الموسم الحالي مع ليفربول، تمكن من تسجيل 16 هدفًا وصنع 9 آخرين في 20 مباراة خاضها مع الريدز بالدوري الإنجليزي.