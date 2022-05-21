صلاح: لم أقصد الإساءة لريال مدريد وأثق بقدرتنا في الفوز عليهم

كشف محمد صلاح جناح ليفربول، عن تركيز فريقه بشكل كامل على مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، قبل لقاء ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول، غدًا، الأحد، ضد وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري، وهو يبتعد بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يلعب ضد أستون فيلا.

وتأتي هذه المباراة قبل موقعة أخرى يخوضها الريدز، في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال يوم 28 مايو الجاري.

ماذا قال صلاح؟

صاحب الـ29 سنة قال في تصريحات لشبكة "beinsports":"أشعر بحماس شديد تجاه مواجهة وولفرهامبتون لأن كل شيء ممكن أن يحدث في كرة القدم".

وأضاف:"نتمنى خسارة مانشستر سيتي أو تعادلهم مع تحقيقنا الفوز من أجل الحصول على لقب الدوري وكل تركيزنا على مباراتنا ولدينا حالة من التفاؤل".

وتابع:"هناك حالة من الحماس داخل الفريق، لأن نفس الموقف تكرر من قبل بتحقيق سيتي اللقب بفارق نقطة".

كيف تحدث صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟

تعرض الدولي المصري لبعض الانتقادات، بسبب تصريحاته الأخيرة حول تمنيه اللعب ضد ريال في نهائي دوري الأبطال.

وهو ما قال عنه صلاح:"البعض انتقدني لأنني أعربت عن رغبتي في اللعب ضد ريال مدريد وكأنني قمت بالإساءة لهم وهذا غير صحيح".

وأوضح:"ريال هو الفريق الأقوى في دوري الأبطال على مدار التاريخ، وقاموا بالتفوق على جميع الفرق القوية بالنسخة الحالية، وتمنيت اللعب أمامهم بسبب ما حدث في النهائي الماضي معهم، وعمومًا أنا متحمس جدًا لهذه المباراة وأثق في قدرتنا على الفوز".

يذكر أن صلاح يعاني حاليًا من إصابة تعرض لها في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي السبت الماضي، وهناك شكوك حول جاهزيته للعب ضد وولفرهامبتون، ومن المتوقع عودته بشكل طبيعي لنهائي الأبطال.

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