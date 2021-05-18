ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد المعتزل يدافع عن محمد صلاح ويطالب بحصوله على المزيد من الاحترام.

أعرب ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد التاريخي عن تعجبه من عدم ظهور النجم المصري محمد صلاح في تشكيل الشخص المثالي الخاص بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" على لسانه، وأكد خلالها أن صلاح يجب أن يحظى بالمزيد من الاحترام على ما يقدمه لصالح ليفربول.

وقال فرديناند: "هو يقاتل من أجل الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي من جديد، وبالرغم من ذلك لا يظهر في تشكيل الموسم الخاص بالبعض".

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وأضاف: "صلاح لا يحصل على الاحترام الذي يستحقه، هو لاعب من القمة ويحطم الأرقام في كل عام، وهو خارج عن السيطرة".

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى إمكانية رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وخرج محمد صلاح بنفسه وأكد في تصريحات صحفية أن ناديه ليفربول لم يفاوضه بعد على تجديد عقده بصفوف الريدز.

جدير بالذكر أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول لا ينتهي قبل نهاية موسم 2022-2023، أي لا يزال أمامه موسمين فيه.