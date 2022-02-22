"صلاح فاجئني بتسجيل 150 هدفًا بعد بدايته المخزية"

أشاد آلان شيرر، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، بالمستويات التي يقدمها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خاصة بعد رقمه المميز في آخر مباريات الفريق.

ونجح صلاح، في الوصول إلى الهدف رقم 150 في مسيرته مع ليفربول، عندما سجل في فوز الريدز على نوريتش سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي.

وتأخر ليفربول أمام نوريتش سيتي بهدف دون رد، قبل أن يسجل ساديو ماني التعادل للريدز، وفي الدقيقة 67 لعب الحارس أليسون بيكر كرة طولية، استغلها صلاح وانطلق في دفاعات الضيوف ووضع الكرة في الشباك بشكل مميز.

وكتب شيرر مقالة في الموقع الرسمي للبريميرليج عن صلاح: "هذا الهدف رقم 150 له مع ليفربول وسيزيدهم، لم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذا خاصة مع بدايته الشائنة".

وتابع: "ولكن الآن كي أكون صادقًا تطور اليوم بشكل كبير، فمثلًا أتذكر هدفه في تشيلسي عندما قطع بالكرة للداخل وسدد في الزاوية البعيدة".

وأضاف: "أو هدفه في مانشستر سيتي ومرواغة الدفاع بطريقة رائعة، وهدفه الثاني في شباك مانشستر يونايتد بعد تمريرة أليسون الطولية، لا أستطيع تذكر الـ 150 هدفًا، ولكن بكل تأكيد هناك العديد من الأهداف الجيدة".

وأكمل: "وكان هدفه الأول في شباك واتفورد في أول مباراة له هو الأسهل منذ وصوله إلى ليفربول، ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يسجل بعدها 149 هدفًا آخرًا في تلك المدة".