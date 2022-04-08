صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول: "هناك أشياء لا يعرفها الناس"

أكد محمد صلاح نجم ليفربول أن موقفه التعاقدي برفقة الريدز لن يكون عائقًا ليقدم أفضل ما لديه في الاستحقاقات المقبلة للفريق، مشيرًا إلى أنه لا تطور حدث يتعلق بتجديد التعاقد.

صلاح الذي ينتهي عقده في صيف 2023 سيحمل ملف التعاقد المثير للتكهنات إلى ملعب الاتحاد حين يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في واحدة من أهم مباريات الموسم بالنسبة للفريقين.

ويطمح صلاح للوصول إلى راتب يزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق أخرى مع ليفربول.

في مقابلة مع "سكاي سبورتس" أكد المصري الدولي أنه على الرغم من استمرار المحادثات، فلا يوجد ما يشير إلى توصل الطرفين إلى اتفاق.

"أشياء لا يعرفها الناس"

وأكد صلاح أن "هناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفها الناس" وأنه لا يستطيع أن يصرح بكل شيء عن وضعه الراهن مع الفريق، على حد تعبيره.

وأضاف صلاح: "نحن في أهم فترة بالنسبة للفريق، لذا يجب أن أتحدث فقط عن الفريق، والتركيز على ما هو قادم وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، ينبغي علينا أن نتحلى بالتفاؤل وننتظر ما سيحدث".

"أركز على الفريق"

وأردف صلاح عن مسألة تجديد عقده مع ليفربول: "لا أستطيع أن أقول نعم ولا يمكنني أن أقول لا، ولكن الوضع الآن حساس بعض الشيء، ولكي يفوز الفريق لا يمكنني متابعة الأخبار والتحدث عن عقدي أنا فقط أركز على الفريق وهذا كل شيء".

وعن علاقته بالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أشار صلاح إلى أنه "يتحدث إليه من وقت لآخر، أنا محترف للغاية ولست منزعجًا بشأن محادثات العقد، أنا أركز فقط على الفريق وأعطي كل شيء للنادي".

اقرأ أيضًا..

أخبار الانتقالات | صدمة هالاند وراتب صلاح

صراعات مورينيو وكياسة كلوب وجوارديولا .. حروب التصريحات بين المدربين

صلاح العربي الوحيد وترتيبه صادم .. أفضل 100 لاعب بالقرن!