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الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح ضد 6 من نجوم البريميرليج في تصويت اللاعب الأفضل

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مواجهة جوارديولا وكلوب تتكرر في جائزة المدرب أيضاً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تم الإعلان عن المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في البريميرليج عن موسم 2018-2019.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم ليفربول إلى المرشحين، بعد استبعاده من جائزة رابطة اللاعبين التي فاز بها زميله الهولندي فيرجيل فان دايك.

فان دايك بدوره كان ضمن المرشحين، ليكتمل ثلاثي الريدز بالسنغالي ساديو ماني أيضاً.

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أما عن بقية اللاعبين فجاء ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وبرناردو سيلفا، فيما انضم إيدين هازارد من تشيلسي.

 

أما بالنسبة لجائزة المدرب الأفضل، فيتصارع عليها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورجن كلوب مدرب ليفربول، ضد نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون وأخيراً ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر.

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