لوفرين يوجه ضربة جديدة لدفاع ليفربول

المدافع الكرواتي خرج مصاباً أمام سالزبورج

تسبب المدافع الكرواتي ديان لوفرين، في أزمة جديدة لفريقه ليفربول، بعد التعرض للإصابة خلال المباراة التي جمعت الفريق بسالزبورج النمساوي بدوري أبطال أوروبا.

الريدز نجحوا في عبور سالزبورج بثنائية نظيفة، ليتفادى فخ الخروج المبكر للأبطال ويتأهل كمتصدر مجموعة، بفضل هدفي محمد صلاح ونابي كيتا.

الأنباء السيئة جاءت بتعرض لوفرين بإصابة في الركبة بالدقيقة 53 من زمن اللقاء، ليتم استبداله لصالح زميله جو جوميز.

المؤشرات الأولية لإصابة لوفرين تشير لاحتمالية غيابه لفترة طويلة، لينضم لزميله الكاميروني جو ماتيب في خط الدفاع.

ماتيب يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها بأكتوبر الماضي، ولن يعود قبل بداية العام الجديد وفقاً لتصريحات المدرب يورجن كلوب.

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ويصبح بذلك الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز، هما الخياران الوحيدان للألماني في خط دفاع ليفربول خلال فترة أعياد الميلاد.

ويستعد الريدز لمواجهة واتفورد السبت القدم بالدوري الإنجليزي، ثم ملاقاة أستون فيلا بكأس رابطة المحترفين، قبل التوجه لقطر لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية في 18 ديسمبر الجاري.