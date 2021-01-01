صلاح بديلاً لميسي في باريس سان جيرمان.. وعودة ممكنة لسواريز الى ليفربول

تتسارع وتيرة الأخبار المتعّلقة بخطط باريس سان جيرمان بالأخص أن مشاريع هذا الفريق مرتبطة بتحركات أندية كُبرى وقرارات عديدة أهمها تلك المتعلّقة ببقاء ليونيل ميسي من عدمه مع برشلونة أو رحيل كيليان مبابي أيضاً من عدمه الى ريال مدريد أو ليفربول (تعداداً لا حصراً).

وفي هذا السياق ذكر موقع Le10sport الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان أعاد تجديد إهتمامه بمحمد صلاح، إذ يراه النادي الفرنسي بأنه يُمكن ان يكون بديلاً جيداً جداً في حال رحيل كيليان مبابي أو فشل صفقة ليونيل ميسي في حال قرر الأخير البقاء مع برشلونة.

قرار فني وتسويقي

لفت الموقع الفرنسي الى أن باريس سان جيرمان لا ينظر فقط الى أرقام محمد صلاح المميزة جداً مع ليفربول في البريميرليج لكنه أيضاَ يأخذ في الحسبان عامل مهم جداً وهو الفائدة التسويقية لصلاح لكونه "واجهة الكرة الأفريقية" وممكن أن يُفيد النادي الباريسي كثيراً في القارة الأفريقية.

عودة سواريز إلى ليفربول

في سياق مُتصل أشار موقع "FourfourTwo" الى أن ليفربول يضع مهاجمه السابق ومهاجم أتلتيكو مدريد الحالي لويس سواريز نصب عينيه في حال قرر بيع محمد صلاح - الى باريس أو أي نادٍ آخر- وأشار التقرير الى أن يورجن كلوب يبحث عن مهاجم يملك خبرة كبيرة بالأخص مع معاناة روبيرتو فيرمينو وانحدار المستوى التهديفي للنادي هذا الموسم.

هل باريس خياراً جيداً لصلاح؟

هذا الإهتمام ليس جديداً على طاولة مفاوضات محمد صلاح، إذ يتجدد بعد عام كامل، إذ أبدى النادي الباريسي إهتمامه بجناح ليفربول عند تعاظم أخبار رحيل نيمار الى برشلونة الصيف في سوق انتقالات 2019-2020.

ظروف اللاعب المصري كانت مُغايرة عما هي عليه اليوم كذلك وضع ناديه ليفربول، فهذا الموسم بالتحديد شهد الكثير من الأخذ والرد بين الطرفين وباتت شائعات رحيله أقرب الى الواقع.

ممكن لصلاح أن ينجح مع مشروع باريس سان جيرمان بالأخص مع منافسة محلية ضعيفة وفرص أكبر معه للتألق في دوري الأبطال.

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