"صلاح أهم لاعب مسلم في العالم.. لا يقارن إلا برونالدو وميسي ونيمار!"

قوة الملك المصري ليست في الملعب فقط!

لا تزال أصداء تجديد المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول قوية في الوقت الراهن، تأثير هذا القرار واضح للغاية لدى كل الأطراف في إنجلترا.

الشق الاقتصادي له دور كبير في هذا التأثير، وكذلك فيما يتعلق بالصورة الذهنية، صلاح بات من نجوم العالم في كل المجالات، وليس فقط في كرة القدم.

وعن هذا قال أندريا سارتوي، مؤسس ومدير تنفيذي شركة "فوتبول بينشمارك" في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "بالنسبة لليفربول، كانت خسارة الثنائي صلاح وماني لتصبح مؤثرة للغاية سواء من الناحية الرياضية أو التسويقية" مضيفًأ: "صلاح هو أبرز لاعب مسلم في العالم وبالتالي يفتح العديد من الأبواب لليفربول في مناطق مختلفة، إذا كانوا قد خسروا صلاح وماني في نفس التوقيت، الوضع سيكون مختلفًا".

وأردف: "صلاح لاعب من طراز عالٍ وامتلاكه في فريقك أيضًا يساعد على ترويج ليفربول، على الرغم من أن النادي يروج نفسه كواحد من بين الأبرز على الإطلاق في العالم، إلا أن الاحتفاظ بصلاح يعطي مزيدًا من الثقة لشركاء تجاريين يضمنون النجاح، ربما لم يكونوا موجودين لو غادر".

ويتابع: "عوائد صلاح التي يدرها على ليفربول لا يستطيع أي لاعب في العالم أن يدر مثلها لناديه بخلاف 3 لاعبين هم ميسي ورونالدو ونيمار!".

وبرر ذلك بقوله: "تأثير انضمام رونالدو كان هامًا ولكن قل الأمر حين انتقل إلى مانشستر يونايتد، اللاعبون الثلاثة في مرحلة منخفضة من مشوارهم، عكس صلاح الذي يبدو في ذروة التحدي وستكون المنافسة في المستقبل من هالاند ومبابي".