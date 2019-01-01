صلاح: الصعود من الأنفيلد مختلف وسنحقق اللقب هذه المرة

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يؤكد أن أجواء الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا من قلب ملعب أنفيلد مختلفة عما كانت عليه الأمور الموسم الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم المصري محمد صلاح على سعادته الغامرة بصعود فريقه ليفربول للنهائي الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الرسمي للفريق، وأكد خلالها أن الريدز استحقوا التواجد في النهائي هذا الموسم.

فيرمينو كان لديه لمسته الخاصة حتى قبل الوصول إلى ليفربول! 🔥pic.twitter.com/hsoPhh1T9O — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وقال صلاح: "لقد كانت مباراة لا تصدق، في الموسم الماضي صعدنا للنهائي عن طريق روما، لكننا لم نستمتع بنفس الطريقة التي استمتعنا فيها بملعب أنفيلد بين جماهيرنا".

وأضاف: "وصلنا للنهائي الثاني على التوالي، وهو أمر لا يمكننا أن نصدقه، أتمنى أن نحقق الفوز بالبطولة هذا الموسم".

هل كان هدف ريمونتادا ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا صحيحاً؟

وكان محمد صلاح قد تغيب عن مواجهة ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع شهر يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.