صلاح: التسجيل غايتي.. وميلنر: هجومنا حاسم

محمد صلاح يؤكد على استمتاعه بتسجيل الأهداف وسعادته بفوز ليفربول اليوم أمام نظيره بورنموث.

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بالفوز الذي حققه اليوم فريقه ليفربول أمام نظيره بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها صلاح عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق استحق الفوز وشدد على ضرورة تحسين الأداء في الفترة المقبلة.

وقال صلاح: "أنا دومًا ما أحب تسجيل الأهداف وأن أساعد الفريق في حصد النقاط، اليوم أظهرنا الشخصية المناسبة بعدما تأخرنا في النتيجة بهدف نظيف".

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وأضاف: "كان يجب أن نظهر رد الفعل ذلك وأعتقد أننا أظهرناه بشكل واضح بعدما عدنا في المباراة وحققنا النتيجة التي أردناها".

وأكمل عن زميله جيمس ميلنر: "هو يملك الخبرة الكافية لقد لعب 500 أو 700 مباراة لذلك هو لديه الكثير من الخبرات، ودومًا ما يعطينا الدوافع داخل وخارج الملعب".

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وأنهى تصريحاته: "أنا سعيد للتواجد بجواره في الملعب، لكن علينا أن نستمر في تقديم مثل ذلك الأداء بما تبقى من المباريات خلال الموسم".

وأردف ميلنر بنفسه: "لا أعتقد أن أي مباراة في الدوري الإنجليزي تكون سهلة، مللنا من قول ذلك لكنها الحقيقة بالأخص عندما لا نكون نلعب بمستويات طيبة".

ووضح: "اليوم لم نكن في أفضل حالة لنا من جديد والعديد من الفرق لو كانت مكاننا لتعثرت، لكننا أبقينا على هدوئنا ورأينا كم كان خط هجومنا حاسمًا".

واختتم تصريحاته: "ملعب أنفيلد يعد من الأماكن المميزة التي يمكنك أن تلعب كرة القدم فيهم والجماهير دومًا ما تدفعنا حتى عندما لا تسير الأمور بالشكل المطلوب، ونحن نريد أن نستمر في تحسين الأداء وتحقيق الألقاب وصناعة التاريخ لهذا النادي".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل هدف ليفربول الأول في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.