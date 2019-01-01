صلاح: أهدي جائزتي للاعبي ليفربول وسأعود لملعب "خليفة"

النجم المصري في حوار خاص مع "بي إن"

أهدى مهاجم ليفربول محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية لزملائه في الفريق، مؤكدًا أنه سعيد أكثر بالتتويج باللقب الجماعي، الذي تحقق بشق الأنفس على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف روبرتو فيرمينو الوحيد.

وبعد المباراة قال في مقابلة حصرية مع شبكة (بي إن) القطرية "سعداء جدًا باللقب، جئنا من أجل اللقب وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، كل شيء في البطولة كان جيدًا، التنظيم رائع والحمد لله المكسب، وسنبدأ التركيز على الدوري الإنجليزي بعد العودة".

وعن إمكانية العودة إلى ملعب "خليفة الدولي" في المستقبل مع منتخب بلاده في مونديال 2022، قال "أنا متفائل أن المنتخب المصري سيعود للمشاركة في كأس العالم، نحن نبني جيلاً جديدًا، نحتاج دعم الناس، وإن شاء الله سنشارك في كأس العالم".

وفي نفس المقابلة، سأله مواطنه محمد أبو تريكة من الاستوديو الخاص بالمباراة النهائية "ما إحساسك بالجائزة؟ فاز بالجائزة أسماء كبيرة من قبل، وبالنسبة لي، لا أقتنع بالجوائز الفردية، المهم الأداء الجماعي، كل اللاعبين أدوا بشكل جيد، وأشكرهم وأهديهم هذه الجائزة".

وفي رده على سؤال "الفوز بدوري الأبطال أم البريميرليج؟ أريد الاثنين أنا طماع دائمًا في حياتي .. إن شاء الله نؤدي بشكل جيد في الاثنين ونركز على البطولتين وربنا يكرمنا إن شاء الله".

وبخصوص الأقوى والأكثر إزعاجًا لليفربول على لقب البريميرليج، قال "من الصعب الجزم بليستر أو مانشستر سيتي، لكن من الصعب تجاهل السيتي لأنه بطل آخر عامين، في الموسم الماضي حتى عيد الميلاد، كنا في المقدمة، لكن في النصف الثاني، عادوا".

وفي الختام، تفاجأ بفوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي، ثم قال "لكن الوقت ما زال مبكرًا، هو يوم جيد لنا، فوز مانشستر سيتي جيد لنا، لكن في الموسم الماضي عندما تعادلنا بعض المباريات، هذا صعب الأمور علينا، المهم الآن أن نتعامل مع كل مباراة على حدا".