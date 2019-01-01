بعد الفشل الإفريقي - هل تتخطى مصر محنتها بالتجربة الإنجليزية؟

تجربة مناسبة للاستفادة منها في المستقبل

حالة من الغموض تسود مستقبل المنتخب المصري في الوقت الحالي، عقب السقوط المحبط في كأس الأمم الإفريقية 2019.

أصحاب الأرض والجمهور ودعوا البطولة بشكل مبكر وأداء مُخيب في دور الـ16 بالهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

انتقادات واسعة للاتحاد المصري لكرة القدم ومدربه خافيير أجيري، أدت لرحيل الجميع في استقالة جماعية.

الخطأ وارد وطبيعي، ولكن الأهم الاعتراف به والاستفادة من تجارب أخرى طمحاً في العودة للطريق الصحيح.

المنتخب الإنجليزي عانى العديد من الأزمات المشابهة، ولكنه عاد في النهاية فهل يتعلم الفراعنة نفس الدرس؟

ظروف مشابهة

تجربة مخيبة للمدرب الإيطالي فابيو كابيلو مع الإنجليز، ليأتي من بعده ستيوارت بيرس بشكل مؤقت، ثم روي هودسون في الفترة من 2012 إلى 2016.

البداية كانت جيدة بالتأهل لربع نهائي يورو 2012، ولكنه خرج من دور المجموعات لكأس العالم 2014، وتعرض لفضيحة أخرى بالخروج على يد أيسلندا من دور الـ16 في يورو 2016.

الأمر لم يتعلق بالنتائج وحسب، ولكن أداء الأسود لم يكن بالشكل المطلوب، ولا يتناسب أبداً مع تواجد دوري قوي مثل البريميرليج.

رحل هودسون وجاء سام ألاردايس ليغادر هو الآخر بفضيحة تلقي أموال من بعض السماسرة، ليصبح مستقبل الإنجليز في مهب الريح.

الظروف تبدو متقاربة الآن، أداء ممل مع المدرب السابق هيكتور كوبر وخروج محبط من كأس العالم، ليأتي من بعده سيء السمعة أجيري بأداء أسوأ من النتائج.

يتزامن ذلك مع بعض شبهات الفساد المحيطة بأجيري، والأزمة التي كان بطلها عمرو وردة واتهامه بالتحرش خلال تواجده بمعسكر مصر.

تجربة مختلفة

بما أن جميع الطرق التقليدية فشلت بالاعتماد على الخبرة كعنصر أهم في الاختيار، قرر الانجليز الاتجاه نحو حل مختلف تماماً.

جاريث ساوثجيت المدرب صغير السن الذي تولى المهمة في 2016، بدون أي تجارب حقيقية، حيث أشرف فقط على تدريب منتخب إنجلترا للشباب وفريق ميدلزبره.

تعرض الاتحاد الإنجليزي لهجوم حاد على هذا الاختيار عديم الخبرة، وتجاهل أسماء أخرى ربما كانت أكثر ممارسة من ساوثجيت.

عمل ساوثجيت مع فرق الشباب انعكس على عقليته وأسلوبه مع الفريق الأول، حيث منح ثقته للعديد من الأسماء الصغيرة على حساب أصحاب الشعبية.

لم تكن لديه أي مشكلة بإخبار أسطورة الأسود والهداف التاريخي واين روني، أن دوره انتهى مع المنتخب ليعتزل دولياً، ومن بعده جاري كاهيل وجيمي فاردي ليمنح الفرصة لهاري كين وماركوس راشفورد.

الفكرة نفسها قد تنجح في مصر، الفريق يمتلك العديد من العناصر التي تتواجد كإسم فقط وليس كمستوى، مثل محمد النني، عبد السعيد ومروان محسن غيرهم.

الفراعنة لديهم العديد من المشاكل في خط الوسط ومركز المهاجم الصريح، أزمات يمكن القضاء عليها بمدرب وطني على دراية كاملة بعقلية اللاعب المصري ويمكنه الاعتماد على الشباب.

مدرب لا يكتفي بالحلول القصيرة، بل يخطط للمستقبل ويعمل من أجل مصلحة الفريق وليس للأجر المرتفع ثم الرحيل في أقرب فرصة.

هوية حقيقية

إنجلترا تكونت لها هوية واضحة عن طريق ساوثجيت، وطريقة لعب معروفة بالاعتماد على 3 مدافعين في الخط الخلفي بخطة 3/1/4/2.

خطة نجح بها في استغلال أغلب نقاط قوة الفريق، بما يتناسب مع قدرات اللاعب الإنجليزي التي يعرفها جيداً.

إنجلترا لديها الآن هاري كين، ماركوس راشفورد، وهاري ماجواير ورحيم سترلينج كعناصر جاهزة، وشباب مثل آرون وان بيساكا، ديكلان رايس وشون لونجستاف.

ساوثجيت لا يُفوت أي فرصة للاعتماد على الشباب ومنحهم الثقة، بدلاً من الالتفات لما يطلبه الإعلام والجماهير.

الرقم الذي سيتم تسجيله في تاريخ اللُعبة إلى الأبد⚽️



العظيم يوهان كرويف 14 💫 pic.twitter.com/eSi4CdhpWn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

الفريق متوازن إلى حد كبير مع ساوثجيت من الناحية الهجومية والدفاعية، وهو ما تحتاجه مصر التي ملت جماهيرها من عقم كوبر وعشوائية أجيري.

مصر أيضاً تمتلك محمد صلاح النجم الأبرز، ومجموعة أخرى يمكن البناء عليها مثل طارق حامد، أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي.

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البناء لم يأخذ وقتاً طويلاً، ساوثجيت تولى المهمة في 2016 ليحصد المركز الرابع في كأس العالم 2018، والثالث في دوري الأمم الأوروبية، المستقبل يبدو مُشرقاً للمدرب الذي اعترض عليه الجميع.

يمكن لمصر تطبيق نفس التجربة والالتفات لها، بدلاً من تكرار نفس الخطأ بالحلول القصيرة والندم عليها بعد كل كارثة.