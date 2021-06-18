فيديو | صقر الهلال ونكسة الاتحاد .. تصريحات نارية من نايف هزازي

تصريحات مثيرة من المهاجم السعودي

أطلق نايف هزازي تصريحات نارية خلال حواره مع صحيفة الرياضية السعودية تحدث خلالها عن وصف الهلال لمهاجمه عبد الله الحمدان بالصقر وكشف عن الرجل الذي حسب وصفه دمر الاتحاد وتسبب في انهياره وتراجعه.

صاحب الـ31 عامًا حظي ببداية مذهلة في الدوري السعودي مع الاتحاد ثم لعب لعدة أندية أبرزها الشباب والنصر لكنه حاليًا غير مرتبط بأي نادٍ وقد تراجعت مسيرته بشكل مخيف في السنوات الأربعة الأخيرة.

هزازي منتقدًا الهلال: لا صقر إلا نايف

المهاجم السعودي الدولي السابق انتقد بشدة خلال حديثه مع الإعلامي ماجد التويجري وصف الهلال للمهاجم الشاب "عبد الله الحمدان" بالصقر عند الإعلان عن انضمامه من الشباب في يناير الماضي.

إذ قال "عبد الله الحمدان مهاجم شاب وجيد لكن الوقت مازال مبكرًا لتُطلق عليه الألقاب، مازال أمامه الكثير ليُقدمه وحساب الهلال على تويتر أخطأ بوصفه بالصقر ووضع كل هذه الضغوطات عليه، هو لم يُسجل سوى هدف واحد منذ انضم للفريق".

أضاف "أتمنى له الخير ولكل المهاجمين الموجودين حاليًا، وأنا دومًا ما كنت داعمًا لجميع المهاجمين الجيدين، حساب الهلال على تويتر أراد استخدام لقب الصقر وأرى أن هذا كان خطأً كبيرًا، وضع اللاعب تحت الضغط وشتت تركيزه".

⬜ #نايف_هزازي_ضيف_ركلة_ترجيح :

• تسمية الحمدان بـ«الصقر» خطأ كبير ومشتت له

• لو لعبت للهلال سأحقق له بطولتين على الأقل

• البيئة الزرقاء تضعك في المكان الصحيح pic.twitter.com/3XDIXvshZc — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) June 18, 2021

أتم "في النهاية لا صقر إلا نايف، لا يوجد مهاجم سجل 60 هدفًا بالرأس، لو هناك من فعلها يستحق اللقب، هل أنت أفضل من ماجد عبد الله؟ لا مستحيل، هذا خط أحمر لا يمكن تخطيه، هل أنت أفضل من سامي الجابر؟ لا أيضًا، هؤلاء نجوم كبار وهم من جعلونا نحب كرة القدم".

هزازي: هذا الشخص دمر الاتحاد، ولم أعرض نفسي إلا على نادٍ واحد

هزازي أكد أنه لم يعرف نفسه على أي نادٍ إلا الاتحاد، إذ كشف عن اتصاله بالرئيس أنمار الحائلي وعرضه عليه العودة لصفوف العميد، وأوضح أن الرئيس رحب بالأمر.

اللاعب عاد لمسيرته مع الفريق، قائلًا "خروجي أنا ومحمد نور من الاتحاد كان بصورة سيئة للغاية، وجميع من خرجوا أثبتوا أنهم مازالوا يمتلكون ما يقدمونه للفريق وقد تُوجوا بالبطولات بعد رحيلهم، وأنا حققت أرقامًا جيدة مع الشباب رغم إصابتي بقطع في الرباط الصليبي".

تابع "لا أكره فقط عادل جمجوم، بل أكره حتى الحديث عنه وذكر اسمه، هو المسؤول عن كل ما حدث في الاتحاد منذ كان متواجدًا حتى اليوم، انهيار الاتحاد الحالي كان بسببه".

"لا أريد الحديث عنه، الإعلام قال أنه يغار من النجوم والرموز ولذا أخرجهم من الفريق، ربما أصابوا في حديثهم. هو أدار الفريق بصورة خاطئة وقد كان نكسة في تاريخ النادي، هل يُعد نقطة سوداء في تاريخ الاتحاد؟ لو كان هناك أسوأ من الأسود لكان هو".

يُذكر أن جمجوم تولى رئاسة الاتحاد موسم 2013-2014 وخلاله رحل عن الفريق عدد من اللاعبين أبرزهم الثنائي نور وهزازي.

هزازي: لم أطلب الانضمام للهلال، ولا أتعمد مدحهم

اللاعب الذي ارتدى قميص النصر أكد أنه لا يتعمد مدح الهلال وإدارته، مشيرًا إلى أن عمل النادي وإدارته الممتاز يستحق المديح والإشادة.

واصل "أمدح الهلال لأنه يستحق، هو نادٍ ناجح وإدارته ممتازة ولاعبيه مميزين، أي لاعب ينضم له وحتى إن لم يلعب سيخرج منه بعدد من البطولات".

⬜ #نايف_هزازي_ضيف_ركلة_ترجيح :

• لا أتودد للهلال.. هو فريق يستحق المدح

• الاتحاد بيتي.. ولكن لن أقول «رجعوني» pic.twitter.com/ywqInpqGin — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) June 18, 2021

أتم "لم أعرض نفسي على الهلال أبدًا، بل تحدث بعض وكلاء اللاعبين في عدة فترات".

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