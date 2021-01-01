مفاجآت بالجملة في مخالفات مجلس النصر .. السويكت مهدد بالسجن 3 سنوات

صفوان السويكت ارتكب عدة مخالفات استدعت حل مجلسه

لم يأتِ قرار وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بحل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، من فراغ، إنما نتيجة عدة مخالفات.

وزارة الرياضة قررت قبل يومين حل مجلس السويكت بالكامل، وتعيين عبد الله الدخيل؛ المدير التنفيذي السابق للنادي، بدلًا منه، لتسيير أمور النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة.

اقرأ أيضًا | ذهبي النصر السابق ينتظر الموافقة ويكشف عن خطة خلافة السويكت

وكشف برنامج "في المرمى"، عن عدة مخالفات ارتكبها السويكت، إذ أنه جاء على رأسها أن السويكت حرر شيكات لنادي التعاون مقابل انتقال اللاعب عبد الفتاح آدم دون أن يغطيها الحساب المصرفي للنادي، وهو ما دفع مجلس السكري لتقديم اعتراض على هذه الشيكات.

وأضاف البرنامج: "السويكت أبرم صفقة انتقال جونزالو مارتينيز (بيتي) بمقدم عقد دون أن يكون في رصيد الحساب البنكي للنادي ما يغطي تكاليف الصفقة، بجانب تقاعسه عن حل قضية البرازيلي جوليانو، مما أدى لفسخ عقد اللاعب، وتحميل خزينة النصر مبلغ تجاوز 20 مليون ريال".

وتابع: "إدارة السويكت كذلك لم ترد على خطاب وزارة الرياضة في نوفمبر الماضي، والذي طلبت فيه الوزارة التفاصيل المالية لعقد استاد مرسول بارك، وكيف سيتم تأمين استئجاره ماليًا؟".

واختتم: "من المخالفات أيضًا لمجلس السويكت إصدار بيان بقبول مجلس الإدارة لاستقالة عبد الله الدخيل؛ الرئيس التنفيذي للنادي، دون عقد اجتماع للمجلس".

وعلق القانوني أيمن الرفاعي، على مخالفات السويكت، قائلًا لـ"في المرمى": "مخالفة تحرير شيكات دون رصيد التي قام بها السويكت هي جريمة جنائية، ولو ثبت سوء النية عقوبتها السجن ثلاث سنوات".

يذكر أن السويكت تم انتخابه رئيسًا للنصر في يوليو 2019، بعد منافسة مع صالح الأطرم ونصر النصر.