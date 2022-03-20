صفقة مفيدة للجميع .. أتلتيكو يتحرك لضم ظهير برشلونة!

قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اتباع أحدث الاتجاهات في عالم التعاقدات، بالتحرك نحو ضم اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم.

سياسة التعاقد مع اللاعبين دون دفع أي شيء إلى أنديتهم أصبحت وسيلة مثالية في عصر ما بعد جائحة فيروس كورونا، حيث أصبح هذا النوع من الصفقات منطقيًا من الناحية الاقتصادية، ويكون المال المدفوع لعمولات الوكلاء ومكافآت التوقيع فقط.

أتلتيكو مدريد قرر اتخاذ هذا الاتجاه من أجل تعزيز نفسه بأفضل صورة ممكنة لموسم 2022-23، خاصة وأن وضع "الروخيبلانكوس" الاقتصادي ليس في أفضل أحواله، ويبحث النادي المدريدي حاليًا عن لاعبين تنتهي عقودهم في 30 يونيو 2022.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن أتلتيكو مدريد قرر التحرك للتعاقد مع سيرجي روبيرتو ظهير برشلونة، والذي يعد أحد أهداف "الروخيبلانكوس" لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

وجاء رحيل الإنجليزي كيران تريبيير إلى نيوكاسل يونايتد في يناير الماضي ليمثل أزمة كبرى بالنسبة إلى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، الذي كان يعول كثيرًا على اللاعب الإنجليزي.

ورغم نجاح أتلتيكو مدريد في التعاقد مع الدنماركي دانييل فاس من فالنسيا في يناير، إلا أن اللاعب تعرض لإصابة بعد تدخل من فيران توريس لاعب برشلونة، وحتى الآن لم يعد من الإصابة.

خيار تعاقد أتلتيكو مدريد مع سيرجي روبيرتو يصبح أكثر واقعية، بالنظر إلى أن عقد خريج "لا ماسيا" مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتوقفت مفاوضات التجديد بالكامل بين الطرفين.

وتؤكد المصادر القريبة من اللاعب حسب "ماركا" بأن هناك بالفعل عرضًا من أتلتيكو مدريد للتعاقد مع في الصيف المقبل.

ويملك روبيرتو قدرات مميزة للعب في مركزي الظهير الأيمن وخط الوسط، ولعب أكثر من 300 مباراة مع برشلونة، وهو لا يزال في عمر يمكنه من العطاء لعدة مواسم على أعلى مستوى.

لكن ذلك يتعارض مع حقيقة أن اللاعب صاحب الثلاثين عامًا دخل في سلسلة من الإصابات في الموسم الحالي، ولعب 12 مباراة فقط منذ بداية الموسم.

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