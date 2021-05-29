صفقة مدوية .. الكشف عن هوية لاعب النصر الجديد

تعرف على لاعب النصر الجديد

كشف الإعلامي سعود الصرامي، عن هوية اللاعب الجديد الذي سينضم لصفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ضمن إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف العالمي.

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب مميزين خلال فترة الانتقالات القادمة، لإعداد الفريق بشكل جيد، للعودة إلى منصات التتويج من جديد.

وكتب الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي والاتحاد 26 عامًا، لاعبًا نصراويًا لمدة 3 أعوام، قادمًا من بطل الكأس في عملية انتقال حر".

جاءت تغريدة الصرامي، تأكيدًا على التقارير الصحفية التي أكدت على أن نادي النصر بصدد التعاقد مع لاعب ظهير أيسر، يلعب في أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد قاسم فريقه الفيصلي للتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على التعاون في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

النصر يستعد لخوض مباراة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، عندما يواجه فريق تركتور سازي الإيراني، خلال شهر سبتمبر المقبل.

"النصر أصبح أضحوكة الوطن العربي"

ويختتم النصر مبارياته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، مساء غدٍ الأحد، بالجولة 30 "الأخيرة" ضمن منافسات البطولة.