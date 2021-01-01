صفقة مبابي والأزمة المالية .. أسباب تؤكد اقتراب رحيل صلاح عن ليفربول

مهمة صعبة أمام ليفربول للحفاظ على خدماته

يظل الجدل كما هو حول مصير الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، سواء بالرحيل أو البقاء مع النادي الإنجليزي لفترة أطول، بعدما أصبح من أهم اللاعبين في تاريخ الريدز.

صلاح عقده ينتهي مع ليفربول في يونيو 2023، وهناك محادثات مستمرة حول توقيعه على عقد جديد، وسط ترقب من عمالقة أوروبا لنتيجة المفاوضات.

اللاعب تحدث بنفسه مؤخرًا عن إمكانية الانتقال إلى الدوري الإسباني من خلال ريال مدريد أو برشلونة، الأمر الذي قلل المدرب يورجن كلوب من أهميته بشكل سريع.

ولكن الفترة الماضية تغيرت نبرة المدرب الألماني، الذي قال نصًا أن مستقبل صلاح لا يزعجه ولن يؤثر بالسلب على موسم الفريق.

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وهو ما يضعنا أمام حقيقة قد تحدث في الصيف، برحيل صلاح عن ملعب أنفيلد للعديد من الأسباب التي تبدو منطقية..

تشبع صلاح

الدولي المصري حقق العديد من الإنجازات المحلية والفردية مع الريدز، وحقق معظم الأرقام القياسية الممكنة بسجله التهديفي المميز.

صلاح كان يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي حققه مع الريدز في 2019، ليأتي الدور على الدوري الإنجليزي.

صاحب الـ28 سنة حقق هذا اللقب أيضًا مع ليفربول العام الماضي، حيث ساهم في عودة الفريق مرة أخرى لمنصة الفوز بالبريميرليج بعد غياب 30 سنة.

ولذلك يجب أن نسأل، ما يمكن لصلاح تحقيقه مع ليفربول بعد ذلك؟ وهل يستحق الأمر التوقيع على عقد جديد ليقضي معظم ما تبقى من مسيرته في أنفيلد؟

الذهاب إلى برشلونة أو ريال مدريد يعتبر أكثر جاذبية، باعتباره التحدي الأكبر بالنسبة لأي لاعب في العالم، وصلاح وصل للمكانة الفنية التي تؤهله لخوض هذا التحدي.

فرص الجناح الهداف في الفوز بالكرة الذهبية ستكون أكبر كذلك في حالة انتقاله لأي من الثنائي الإسباني، نظرًا للشعبية الجارفة والقوة الإعلامية لكل منهما في اللعبة.

ماذا عن ليفربول؟

كلوب خرج مؤخرًا للحديث عن أزمة مالية محتدمة يمر بها الريدز، رغم البطولات التي فاز بها الفريق الإنجليزي الفترة الماضية، وتوقفه عن الإنفاق الضخم منذ ضم فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر.

المشكلة تسببت في اهتزاز صورة الفريق بشكل واضح هذا الموسم، بعدما فشل النادي في التعاقد مع مدافع مميز بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز.

ليفربول بحاجة إلى إعادة ترتيب الصفوف، وهو نفس ما حدث عندما قرر النادي التخلي عن فيليب كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، الصفقة التي جلبت الملايين لخزينة النادي.

الريدز استغلوا قيمة انتقال كوتينيو التي وصلت إلى 145 مليون يورو أفضل استغلال، وتم توظيف المبلغ بالشكل المناسب، بضم فان دايك لحل أزمة الدفاع، قبل التعاقد مع أليسون في نافذة الانتقالات التالية لإنهاء مشكلة حراسة المرمى.

صلاح قيمته السوقية 120 مليون يورو الآن، وأي فريق يريد التعاقد معه سيدفع أكثر من ذلك، ويمكن للريدز الاستفادة بهذه القيمة بنفس الطريقة التي تم اتباعها مع كوتينيو.

الأمر يجب التعامل معه بحذر بكل تأكيد، لأن قيمة صلاح ليس من السهل تعويضها في ليفربول، الموسم الحالي لا يقدم أفضل مستوياته، ومع ذلك نجح في هز الشباك 19 مرة في 29 مباراة حتى الآن.

البديل المناسب

العديد من التقارير القادمة من فرنسا، تؤكد دخول ليفربول بقوة في سباق التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، الأمر الذي قد يؤدي إلى رحيل صلاح عن ليفربول لصعوبة جلوسه على دكة البدلاء، سواء هو أو روبيرتو فيرمينو أو ساديو ماني.

قدوم مبابي سيخفف تمامًا من حدة تأثير التخلي عن صلاح، بل ربما يكون الفرنسي أكثر جاذبية من نظيره المصري، نظرًا لصغر عمره الذي يبلغ 22 سنة.

التعاقد مع مبابي سيلغي تمامًا فكرة سيناريو كوتينيو، لأن قيمته السوقية 180 مليون يورو، مما يعني أن ليفربول سينفق أكثر مما قد يحصل عليه من صفقة بيع صلاح المحتملة.

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وهو ما يضع كلوب أمام بعض السيناريوهات الأخرى، مثل جلب أحد النجوم الكبار بقيمة مماثلة لصلاح ولكن ليس مبابي، أو التعاقد مع لاعب بمكانة أقل وتطويره ليصل إلى ما حققه الدولي المصري.

لو قرر كلوب التخلي عن فكرة مبابي نظرًا للتكاليف الضخمة المتوقعة لوجود منافسة شرسة من ريال مدريد، ربما يتجه لأسماء من نوعية جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند أو توظيف ديوجو جوتا كجناح أيمن بدلًا من صلاح وجلب مهاجم صريح من نوعية لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر.

الخيارات متاحة أمام المدرب الألماني، ولكن تزداد احتمالات رحيل صلاح كلما مرت الأيام دون الإعلان عن تجديد عقده بشكل رسمي، وارتفاع حدة التكهنات حول رحيل مبابي عن باريس على الجانب الآخر.