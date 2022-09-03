الدولي الإسباني يشير إلى ما يحدث داخل جدران النادي الباريسي

تحرك نادي باريس سان جيرمان في الساعات الاخيرة من الميركاتو بقوة، ونتج عنه صفقة إسبانية قوية تتمثل في نجم فالنسيا كارلوس سولير.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد عرض المدير الرياضي لويس كامبوس على فالنسيا 18 مليون يورو من أجل سولير، ولكن العرض الأول لم يقبل في البداية.

تم قبول الصفقة لانتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في الأخير، حين تم رفع العرض إلى 18 مليون يورو ولكن قابلة للزيادة إلى 22 مليون يورو حسب مجموعة من المتغيرات.

اللافت في الأمر أكثر، أن المدير الرياضي السابق في باريس سان جيرمان أنتيرو هنريكي والمساعد الحالي للويس كامبوس، كان قد عرض العرض الأول قبل أن يتم رفضه، ولكن أن يتم قبوله في نفس الميركاتو مع بعض المتغيرات الطفيفة، أمر لا يشير إلا إلى توتر داخلي وتضارب إداري في الفريق الباريسي.

صحيفة "آس" تشير إلى أن هنريكي نفسه كان قد عرض نفس الأرقام قبل أن يتم رحيله عن الفريق الباريسي ولكن في هيئة إعارة مع نية الشراء.

لا يخفى على أحد الوضعية المتوترة داخل أروقة باريس سان جيرمان، منذ رحيل ليوناردو ووصول جالتيير خلفًا لبوتشيتينو ولويس كامبوس كرجل قوي جديد في الإدارة الرياضية وتحويل هنريكي إلى مساعد له، ولكن الميركاتو الحالي أشار إلى مستوى آخر من التخبط داخل قلعة حديقة الأمراء.