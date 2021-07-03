صفقة ستغير الشكل .. الاتحاد يقترب من ضم نجم الدوري الإماراتي

هل ينجح الاتحاد في ضم اللاعب؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات مع أحد نجوم دوري الخليج العربي الإماراتي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تعمل على إنهاء أزمات النادي خلال الوقت الحالي، لعل أبرزها هي أزمة الديون، بالإضافة إلى العمل على التعاقد مع لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق.

ما هي الصفقة التي يسعى الاتحاد لضمها؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد يسعى للتعاقد مع البرازيلي إيجور كورنادو، نجم فريق الشارقة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد قد عرضًا إلى الشارقة، وينتظر الرد حاليًا على هذا العرض، من أجل تدعيم صفوف النمور خلال فترة الانتقالات الحالية.

كيف ترى جماهير الاتحاد صفقة كورنادو؟

وعبرت جماهير نادي الاتحاد عن تحمسها في التعاقد مع كورنادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات رائعة، ستفيد العميد هجوميًا خلال منافسات الموسم المقبل.

وأشار البعض إلى أن كورنادو قام بمتابعة جميع لاعبي نادي الاتحاد البرازيليين، وهو الثلاثي مارسيلو جروهي وبرونو هنريكي بالإضافة إلى المهاجم رومارينيو، وأن هذا الأمر يشير إلى أنه اقترب من العميد.

فيما دخل عدد من جماهير الهلال والنصر، يطالبون بتعاقد أنديتهم مع كورنادو، لأنه سيشكل إضافة قوية لأي فريق ينضم له.

ما هو موقف الشارقة من رحيل كورنادو؟

من جانبه أكد الإعلامي الإماراتي عادل الحمادي، والذي كان يشغل منصبًا مسؤولًا في نادي الشارقة سابقًا، على أنه تواصل مع إدارة الشارقة، وأكدوا له بأن هناك عرضًا بخصوص كورنادو.

الحمادي أكد على أن إدارة الشباب رفضت هذا العرض، ليصل عرضًا آخر ولم يتم الرد عليه حتى الآن، رافضًا الإعلان عن اسم الفريق الذي يرغب في ضمه.

وتابع الحمادي: "بعد حصوله على لقب الأفضل في دوري الخليج العربي، ارتبط اسمه مع نادي الهلال السعودي، ولكنه استمر بل وجدد عقده مع الشارقة، واليوم يصل عرض رسمي من الاتحاد السعودي، وجماهير (الإتي) تتفاعل مع الخبر، وتمني النفس بضم اللاعب البرازيلي إيجور، إلى ماذا يا ترى ستنتهي الأمور".

بعد حصوله على لقب الأفضل في #دوري_الخليج_العربي ارتبط اسمه مع نادي #الهلال السعودي ،، ولكنه استمر بل وجدد عقده مع #الشارقة



واليوم يصل عرض رسمي من #الاتحاد السعودي وجماهير الأتي تتفاعل مع الخبر وتمني النفس بضم اللاعب البرازيلي إيغور



إلى ماذا يا ترى ستنتهي الأمور؟!!! pic.twitter.com/tfEXsqOkZd — عادل الحمادي (@AdilAlHammadi) July 3, 2021

لماذا يحتاج الاتحاد إلى إيجور في صفوفه؟

ويحتاج نادي الاتحاد للتعاقد مع كورنادو، في ظل إمكانياته الكبيرة، بالإضافة إلى أنه سيتمكن من تغيير شكل الفريق هجوميًا بشكل كبير، في ظل معاناة العميد في هذا الجانب طوال الموسم الماضي.

كورنادو سيتمكن من حل أزمة صناعة اللاعب، وقد يشكل ثنائيًا قويًا مع مواطنه رومارينيو خلال الموسم المقبل.

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