صفقة ريال مدريد الجديدة: أخبرت مبابي رفضي لباريس سان جيرمان!

النجم الفرنسي يوضح لماذا اختار ريال مدريد عوضًا عن باريس سان جيرمان

ناقش أوريليان تشواميني قراره برفض باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى جماهير الملكي.

وكان متوسط ميدان موناكو السابق، قد أٌعلن انضمامه لصفوف الفريق الأبيض، بعد فشل مفاوضات نادي العاصمة مع مواطنه كيليان مبابي.

وتحدث في ذلك المؤتمر حول سؤال لاعب باريس سان جيرمان له إذا ما كان سينضم معه إلى الفريق الفرنسي أو سيذهب لإسبانيا.

ماذا قال تشواميني عن قصة مبابي؟

قال الفرنسي: "عندما جاء عرض ريال مدريد، طلبت من وكيل أعمالي إغلاق الصفقة، كانت هناك مفاوضات أخرى، لكن الخيار الأول كان للملكي".

وواصل: "بحلول نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت هناك بالفعل مفاوضات مع ريال مدريد، وصحيح أنني عندما شاهدت المباريات ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، كتبت إلى وكيل أعمالي وقلت: أفعل كل ما هو ممكن لأخذي إلى هناك، من فضلك".

وتابع: "قرر كيليان مبابي البقاء في باريس سان جيرمان وكان يعلم بالفعل أنني سأغادر موناكو وأراد معرفة ما إذا كان بإمكاني الانضمام إليه، لكنني أخبرته أنني أريد التوقيع لريال مدريد وقد تفهم ذلك".

هل تحدث مع تشواميني أي شخص آخر حول الذهاب لمدريد؟

كشف تشواميني أنه تحدث مع مواطنيه كريم بنزيما وإدواردو كامافينجا قبل أن يوقع على الورق في صفقة الانتقال لريال مدريد.

حيث أوضح: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي للتحدث إلى بنزيما وكامافينجا".

وأضاف: "في حالة كامافينجا، رأينا كيف تحسن في عامه الأول وسأكون محظوظًا بما يكفي للعب في هذا النادي مع أفضل مهاجم في العالم".

واختتم: "تحدث كارلو أنشيلوتي معي أيضًا خلال المفاوضات وأخبرني أنني يجب أن آتي إلى ريال مدريد لمواصلة التعلم".

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