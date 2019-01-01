النتائج المباشرة
الانتقالات

صفقة ثلاثية - موراتا ينتظر انضمام هيجواين وباتشواي يؤجل الصفقة

التعليقات()
Getty Images
كما حدث العام الماضي، صفقة ثلاثية تشمل موراتا وهيجواين وباتشواي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اتفق نادي أتلتيكو مدريد مع تشيلسي على ضم ألفارو موراتا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية ولكن الصفقة مؤجلة بسبب مهاجم ميلان جونزالو هيجواين ولاعب البلوز ميتشي باتشواي.

موراتا قريب من الرحيل عن تشيلسي في ظل اهتمام من برشلونة وأتلتيكو مدريد بضم اللاعب.

وعلم Goal أنّ موراتا قد ينضم للروخي بلانكوس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو مع خيار أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

اختيارات المحررين

ويحاول أتلتيكو مدريد أن يجعل تشيلسي يتكفل بـ 50% من راتبه المقدر أسبوعيًا بمبلغ 120 ألف جنيه إسترليني.

Gonzalo Higuain, Chelsea logo

ولن يوافق البلوز على بيع موراتا سوى بعد إتمام صفقة التعاقد مع هيجواين من ميلان الإيطالي.

كما يحاول تشيلسي أن يجد أي فرصة لبيع ميتشي باتشواي بعد انتهاء فترة الإعارة مع فالنسيا في ظل اهتمام موناكو وإيفرتون بجلب اللاعب.

ميلان يسعى لإتمام التفاوض مع جنوى لضم كريشتوف بيونتيك والذي يكلف 40 مليون يورو.

الموضوع التالي:
صراع في إدارة ميلان بسبب مسعود أوزيل
الموضوع التالي:
إنتر يتحرك لتأمين نفسه من رحيل إيكاردي
الموضوع التالي:
يحدث في ميلانو | روسونيري يواصل فصوله الباردة ونيراتزوري باحث عن الثأر
الموضوع التالي:
نجم وست هام السابق: أرسنال يرتكب خطئًا بسماحه لرامسي بالرحيل
الموضوع التالي:
مؤتمر ريال مدريد | سولاري: لا أهتم بإقصاء برشلونة وكفى حديثًا عن إيسكو
إغلاق