صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وفيورنتينا

عدة اسماء مقترحة بين الناديين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية أن الثنائي إنتر وفيورنتينا قد يدخلا في صفقة تبادلية بحلول نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ويعمل الفيولا على إعادة بناء صفوفه بعد تولي رجل الأعمال الأمريكي روكو كوميسو رئاسة النادي في بداية الصيف.

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وقالت "توتوسبورت" إن إنتر مهتم بخدمات الظهير الأيسر لفيورنتينا كريستيانو بيراجي، أحد خريجي أكاديمية النادي.

وفي المقابل، يبدي فيورنتينا اهتماماً بضم ماتيو بوليتانو وبورخا فاليرو من صفوف إنتر، وهو ما يفتح الباب للتبادل بحسب التقرير.

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وفي نفس السياق، وضعت مكاتب المراهنات احتمالية أن يتحرك إنتر في الأمتار الأخيرة لضم نجم الفيولا فيديريكو كييزا.

ورفض فيورنتينا بيع كييزا هذا الصيف رغم الاهتمام الكبير من قبل يوفنتوس وإنتر وأندية خارج إيطاليا.

ويلعب إنتر مساء السبت ودياً أمام فالنسيا في استعداداته للموسم المقبل.