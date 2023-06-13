ضربة كبرى مرتقبة لميركاتو النصر والاتحاد في الصيف الحالي

يعمل ناديا النصر والاتحاد، على حسم مجموعة من الصفقات العالمية، خلال الميركاتو الصيفي لحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر ودع موسم 2022-2023، بدون أي ألقاب، بينما حقق العميد الاتحادي، ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين والسوبر المحلي، مع ضمان المشاركة في كأس العالم للأندية.

وعلى رأس الصفقات التي ارتبطت بالنصر والاتحاد؛ النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي؛ حيث ترددت أنباء عن اتفاق صندوق الاستثمار السعودي مع اللاعب، على الانتقال إلى أحد الناديين، في الصيف الحالي.

لكن.. الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو أعلن عن صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي والعملاق الأيطالي إنتر ميلان، قد تهدد بإفساد صفقة كوليبالي، على قلعة العالمي ونادي الاتحاد.

وكشف رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن اجتماع مرتقب بين مسؤولي النادي الإنجليزي وإنتر ميلان؛ سيناقش انتقال المدافع السنغالي إلى العملاق الإيطالي.

في المقابل، من الممكن أن يحصل نادي تشيلسي، في هذه الصفقة، على خدمات الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يبحث عن قلب دفاع جديد؛ بعد إصابة نجمه المصري أحمد حجازي، بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.