كل ما احتاجه الأمر 68 دقيقة فقط في مباراتين بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في قطر، حيث لعب 3 دقائق في التعادل مع كرواتيا 1/1، ثم 65 دقيقة في اكتساح كوبا بنتيجة 9/0.

لاعب نادي جامبينوس في الدوري الجامبي أصبح حديث العالم بسبب لقطة واحدة خلال هذه البطولة بمواجهة كوبا، وهو أمر لم يمر مرور الكرام على برشلونة، الذي لطالما اعتاد على اقتناص أفضل المواهب وأميزها من مختلف دول العالم.

موهبة خارقة لها بداية صعبة وظروف اقتصادية طاحنة عاشتها أسرته .. إليكم كل شيء عن هدف برشلونة الجديد ونجم الفريق الكتالوني المُحتمل!

صفقة على طريقة حمزة عبد الكريم

كما ذكرنا، الجميع عرف كونتي جيدًا من خلال مباراة كوبا التي تألق فيها وأظهر خلالها ما يمكنه القيام به من مهام صانع الألعاب صاحب اللمسة السحرية الذي يتمتع بخفة حركة ومرونة وقدرة شديدة على المراوغة وصناعة وإنهاء الفرص.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن برشلونة يتابع اللاعب جيدًا ويدرك حجم موهبته قبل انطلاق مونديال الناشئين، ويعتبر من أشد المهتمين بالحصول على خدماته، وسط منافسة مع نيوكسا يونايتد وليفربول وفياريال وكلوب بروج وغيرها من الأندية الأوروبية.

وأشارت عبر موقع "DSSPORTS" السنغالي، إلى أن النادي الكتالوني يحاول الاستفادة من البطولة المقامة الحالية في قطر بأقصى شكل ممكن، نظرًا للكم الكبير من المواهب المتواجدة في المسابقة، والتي يمكن التعاقد معها بمقابل مادي منخفض.

برشلونة لا يعيش أفضل فتراته من الناحية الاقتصادية، لذلك فكرة التعاقد مع لاعبين صغار قبل ارتفاع سعرهم بشكل جنوني، تبدو بمثابة الحل الأنسب لتدعيم جودة الفريق ورفعها دون الحاجة للإخلال بميزانية النادي.

وفي حالة استقرار برشلونة على ضم إبراهيما كونتي، من المتوقع أن تكون قيمة ضمه من نادي جامبينوس الجامبي منخفضة للغاية، ولكن عليه الإسراع قبل أن تشتعل المنافسة للحصول على خدماته.

العملاق الكتالوني ليس غريبًا على فكرة جلب اللاعبين من بطولات الناشئين، حيث سبق أن ضم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم والجناح البلجيكي جيسي بيسو بعد تألقهما في مونديال تحت 17 الذي أقيم في قطر العام الماضي 2025.

موهبة غير عادية

الأمر ليس بحاجة إلى دراسة، أغلب المشجعين العاشقين لكرة القدم يمكنهم تمييز اللاعب صاحب الموهبة العالية من نظيره العادي والمتوسط أو الضعيف، وفي حالة كونتي الأمور واضحة للغاية، خاصة وأنه لم يكن بحاجة إلى الكثير لإثبات نفسه.

اللاعب الشاب يمتلك مهارة فردية مميزة، خفيف الحركة ويجيد التحكم بالكرة، يتقن اللمسة الأولى ويمكنه المرور في المساحات الضيقة، سريع ومراوغ، ويميل كثيرًا إلى الاقتحام من عمق مناطق الخطورة في الخصم، وهو أمر أصبح نادرًا في كرة القدم الحديثة.

اللعبة أصبحت تفتقر إلى هذا النوع من الموهوبين، صانع الألعاب المهاري صاحب الحلول الفردية، في الوقت الذي انشغل فيه الجميع بتنمية القدرات البدنية والجهد والمسافة المقطوعة والمشاركة في عملية الضغط واسترجاع الكرة، لذلك وبكل بساطة .. كونتي يبدو وكأنه رقم 10 من الزمن الجميل.

لقطة مباراة كوبا تشرح كل شيء رغم ضعف المنافس وحقيقة أن المباراة في فئة الناشئين، النجم السنغالي الشاب مر من 4 لاعبين بشكل متتالي ونجح في التسجيل بكل هدوء، في مشهد جعل البعض يطلق عليه "ميسي الجديد".

الأمر يبدو مبالغًا، وفي الحقيقة يجب الابتعاد عن أي مقارنات "ميسي الجديد أو رونالدو السنغالي" أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن لو أردنا الحديث عن هذه اللقطة بالتحديد، سنجد أنها تشبه الطريقة الأيقونية للنجم الأرجنتيني في المرور والاختراق والتعامل مع الكرة بمختلف مراحل الهجمة، ولكن كما قلنا .. من المبكر الحديث عن أي تشبيهات الآن.

قصة كفاح

حياة كونتي ليست عادية أبدًا، لم ينشأ بسهولة في عائلة ميسورة الحال أرسلته إلى أفضل الأكاديميات وأكثرها جودة، وهذا ما تحدث عنه موقع "DSPORTS" السنغالي، حيث قال إن والده كان يعمل نجارًا، ووالدته اتجهت لغسيل الملابس من أجل النهوض بالأسرة والوفاء بالاحتياجات المادية، لتكون المكافأة بظهور موهبة شابة قد تكون حديث العالم قريبًا.

وأوضح الموقع أن أسرته لم تكن قادرة في البداية على مساعدة كونتي من أجل التفوق الكروي، ووصل الأمر لقيام أحد المقربين له وهو مقيم في فرنسا، بشراء حذاء كرة قدم له من أجل المشاركة مع منتخب السنغال للناشئين، بعد رحلة قضاها في أكاديمية ياكار في مدينة روفيسك السنغالية، وخاض عدة تجارب اختبار في النمسا والسويد وألمانيا قبل الانتقال لفريقه الحالي "جامبينوس" .

ومن جانبه قال شريف فال، المدير العام لأكاديمية ياكار عن النجم المستهدف من برشلونة:"إبراهيما غادر مدرسة قرآنية قبل قدومه لنا، ولم يكن يعرف أي شخص تقريبًا في العاصمة داكار، ولكنه لم يستغرق الكثير من الوقت لفرض نفسه".

وأضاف:"منذ لمسته الأولى على الكرة، تمكن من جذب أنظار بو كونتا، وهو واحد من المدربين المسؤولين عن الاختبارات، حيث انبهر بقدراته وهنا بدأت القصة، حيث أبعده عن باقي المجموعة حتى يتمكن من تقييمه بشكل فردي لإيمانه بأنه موهبة استثنائية".

وهو دليل آخر على ما ذكرناه ويتوقعه الجميع، إبراهيما كونتي موهبة استثنائية وغير عادية، والوقت وحده سيثبت ما إذا كان قادرًا على ترجمة ذلك قريبًا ليكون أحد أهم اللاعبين في العالم أم لا!