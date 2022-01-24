صفقة برشلونة الجديدة .. الحل في أياكس كالعادة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مهتم بشكل كبير بالحصول على خدمات اللاعب نيكولاس تاجليافيكو من صفوف أياكس.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات، والذي أكد على رغبة النادي الكتالوني.

ويسعى برشلونة للحصول على خدمات اللاعب في صورة إعارة لنهاية الموسم على أن يحدد موقفه من الانضمام بشكل نهائي لاحقًا.

وأكد رومانو كذلك أن اللاعب يضغط في سبيل الانتقال لصفوف برشلونة بشكل نهائي، وتحدث مع إدارة أياكس في ذلك الصدد.

ويؤمن تاجليافيكو أن أياكس سيتركه يرحل لصفوف برشلونة، نظرًا لكبر الفرصة وإمكانية عدم تكرارها من جديد في مسيرته الكروية.

ويوشك سوق الانتقالات الشتوية على الانتهاء، أي أن برشلونة أمامه أقل من أسبوع لحسم الصفقة لو أراد أن يحصل على خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أن عقد النجم الأرجنتيني ينتهي مع أياكس بحلول الصيف بعد القادم في 2023 أي أن ما يتبقى فيه أقل من عام ونصف.