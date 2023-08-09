صفقة ألمانية تنقذ موسم برشلونة قبل مواجهة خيتافي

ثقة هائلة من نجاح المفاوضات

بعد عدة أسابيع من المفاوضات والشكوك، اقترب نادي برشلونة الإسباني من حل الأزمة التي منعته من تسجيل اللاعبين الجدد.

برشلونة كان ينتظر الرافعة الاقتصادية الجديدة لتسجيل اللاعبين الذين وقعوا على عقود التجديد وهم جافي، رونالد أراوخو، سيرجي روبيرتو، إيناكي بينيا، ماركوس ألونسو وعبد الصمد الزلزولي، بالإضافة لتسجيل الثلاثي الذي وقع هذا الصيف وهم إلكاي جوندوجان، أوريول روميو وإينييغو مارتينيز.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الانتظار أوشك على الانتهاء، بعدما تقدمت المفاوضات في رافعة "Barça Studios" التي تبيع بعض حقوق الصور الخاصة بالنادي لصندوق الاستثمار الألماني الذي بدأ التفاوض معه منذ أسابيع.

ومن المتوقع أن يجلب الصندوق الألماني ما يقرب من 60 مليون يورو، وسيتم تقسيم المبلغ إلى 30 مليونًا مقابل 8% من أسهم Barça Studios المملوكة لشركة "Orpheus Media"، بالإضافة لـ30 مليون يورو مقابل 8% من أسهم نفس الاستوديوهات المملوكة لشركة "Socios.com"، مع احتفاظ الشركتين بنسبة 16.5% من الأسهم المتبقية لكل منهما.

وينتظر برشلونة المزيد من الأموال خلال الأيام القليلة القادمة من بيع فرانك كيسييه وكذلك عثمان ديمبيلي الذي اقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ويشار إلى أن النادي الكتالوني يطمح في إتمام الاتفاق مع الشركة الألمانية قبل مواجهة خيتافي بالدوري الإسباني يوم 13 أغسطس الجاري، من أجل التمكن من تسجيل جميع اللاعبين أو معظمهم بشكل مبدئي.