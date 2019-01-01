صفقة أحمد الدوخي التي صنعت جدلاً بين الهلال والاتحاد

القضية التي أثارت الرأي العام السعودي عام 2005

ماجد جزر

صراع كبير في الكرة السعودية بين ناديي الاتحاد والهلال، حيث تُعد هذه المواجهة هي الكلاسيكو الحقيقي والقوي للكرة السعودي في أي مسابقة سواء قاريًا أو محليًا.

وقبل مواجهة الهلال والاتحاد مساء اليوم في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يطمح كلا الفريقين في خطف البطاقة، خاصة وأن المباراة الأولى قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة هناك العديد من الصفقات التي صنعت جدلاً كبيرًا بين كلا الفريقين، ولكن تبقى صفقة اللاعب أحمد الدوخي صاحبها جدلاً كبيرًا.

وتُعيد دائما مواجهة فريقي الاتحاد والهلال، القضية التي أثارت الرأي العام السعودي عام 2005 والتي كان بطلها اللاعب أحمد الدوخي.

وأثار انتقال أحمد الدوخي من نادي العاصمة نادي الهلال السعودي إلى نادي الاتحاد السعودي، لغطاً وجدلاً كبيرين في دوائر المهتمين بكرة القدم السعودية.

وأنهى رئيس نادي الاتحاد منصور البلوي ظهر صفقة انتقال لاعب الهلال الدولي احمد الدوخي لناديه بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر ووصلت ذروتها الأسبوع الماضي عندما رفض الدوخي التجديد للهلال مقابل ثلاثة ملايين ريال (كاش) أحضرها رئيس الهلال الامير محمد بن فيصل لمقر النادي.

ورفض اللاعب التجديد رغم أن مسؤولي الهلال تنازلوا عن مدة العقد من خمس سنوات الى أربع سنوات, وفور رفض الدوخي التوقيع ظهرت توقعات بأن اللاعب اتفق مع الاتحاديين على انتقاله والمبالغ المالية التي ستكون من نصيبه.

وحصل الدوخي نظير انتقاله على خمسة ملايين ريال وسيارة تضاربت الأنباء حولها البعض يؤكد أنها سيارة BMW والبعض الآخر يؤكد انها من نوع (بورش) التي تصل قيمتها إلى مليون ريال حينها.

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بالإضافة إلى ذلك حصل اللاعب على فيلا في جدة و200 الف ريال لشقيقه الأكبر محمد الذي رفض التجديد لشقيقه مع الهلال عندما اجتمع برئيس نادي الهلال الامير محمد بن فيصل الاسبوع الماضي.