4 صفقات من منتخب مصر.. من الرباعي الذي تحدث عنه مرتضى منصور؟

ميركاتو مشتعل في فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات قوية في الأيام الأخيرة بأنه قد حسم 4 صفقات للاعبين دوليين خلال الفترة الأخيرة لتدعيم صفوف الأبيض بالموسم الجديد.

موسم انتقالات مشتعل بين أطراف اللعبة بالدوري المصري الممتاز، الأهلي يريد أن يدعم صفوفه لتفادي ما وقع به مسبقًا، والزمالك يسعى لمواصلة الأداء الجيد.

ويوضح "جول" خلال التقرير التالي، من هم اللاعبين الذين تحدث عنهم رئيس الزمالك خلال الفترة الأخيرة لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

عبدالله السعيد

أصبح عبدالله السعيد لاعب وسط بيراميدز، التحدي الأكبر لمرتضى منصور بعد الأزمة التي حدثت الموسم الماضي بعد توقيع اللاعب للزمالك، بعد اقتراب انتهاء عقده مع الأهلي ومن بعده تجديد عقده مع المارد الأحمر.

وتؤكد بعض المصادر أن مرتضى منصور يصر على ضم عبدالله السعيد، بسبب موقفه السابق وتوقيعه على عقود انضمامه للزمالك، وبالفعل حصل على توقيعه للتواجد في منتصف ملعب الأبيض في الموسم الجديد.

نبيل عماد "دونجا"

يعد نبيل عماد دونجا من الصفقات التي قد تؤمن منتصف ملعب الزمالك لسنوات طويلة قادمة، وخير بديل لدينامو الفريق طارق حامد، في الفترة المقبلة.

وأصبح نبيل عماد دونجا هو بديل طارق حامد في منتخب مصر، لذلك يتجه الزمالك بالتعاقد معه لتأمين وسط الفريق في حالة رحيل حامد بعد تلقيه أكثر من عرض عربي في الفترة الأخيرة.

باهر المحمدي

أصبح باهر المحمدي، مدافع نادي الإسماعيلي من أبرز المدافعين في مصر بعد فرض نفسه بالتواجد في قائمة منتخب مصر في الفترة الأخيرة، وبات هدفًا واضحًا لأندية القمة في الدوري المصري الممتاز.

ويعد المحمدي بديلًا قويًا للثنائي الدفاعي في الزمالك، محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني، خاصًة وأن محمد عبدالسلام يحتاج إلى بعض التطور في الأداء.

محمد عواد

رغم ابتعاده في الفترة الأخيرة عن منتخب مصر، ولكن الجميع يؤكد على أحقيته بحراسة عرين الفراعنة في الفترة المقبلة، ويرى الزمالك فيه خير بديلًا لمحمود عبدالرحيم جنش الذي تعرض لإصابة في قطع بوتر أكيلس وغيابه لمدة تقارب الـ9 أشهر.

محمد عواد طالب برسالة ضمنية الرحيل عن الإسماعيلي والسماح بالانضمام للزمالك، وقبول إدارة الدراويش عرض الأبيض المقدم مؤخرًا، حيث سيضعه انضمامه للزمالك على خريطة مدرب منتخب مصر الجديد، وقد يكون هو الصفقة الرابعة للأبيض "المحلية".