ما هي صفقات ريال مدريد الجديدة ومن رحل في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

تعرف على صفقات ريال مدريد الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ومن رحل عن الميرينجي في ميركاتو شتاء 2021؟

يقترب سوق الانتقالات الشتوية 2021، من الانتهاء، وسينتهي على ريال مدريد، كما بدأ باستثناء تغييرات طفيفة، عكس ما كان يطمح ويرجو جمهور الميرينجي.

إدارة ريال مدريد، منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تتبع سياسة تقشف واضحة بسبب الآثار الناتجة عن فيروس كورونا والأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

وظهر بشكل واضح منذ بداية الموسم، احتياج ريال مدريد لتدعيم العديد من المراكز، وكان يتوقع البعض أن يكون هناك تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن يبقي الوضع كما هو عليه في الفريق الملكي.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة ريال مدريد، تخطط لدخول ميركاتو الصيف بقوة، والتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، أو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وغيرهم من النجوم الذين ارتبطوا بالميرينجي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا الراحلون من والمنضمون إلى الفريق الأول بريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2021".

ما هي صفقات ريال مدريد الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لم يعقد ريال مدريد، أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن، وقبل نهاية سوق الانتقالات بساعات، لم ينضم للميرينجي إلا تاكيفوسا كوبو، لاعب الفريق الذي قطع الملكي إعارته من فياريال.

اللاعب الفريق تاكيفوسا كوبو فياريال

من رحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

خرج عدد من اللاعبين عن ريال مدريد في ميركاتو يناير، على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة وإعادة اكتشاف أنفسهم من جديد.

وعلى رأس تلك الصفقات، هو رحيل تاكيفوسا كوبو الذي رحل إلى خيتافي على سبيل الإعارة مقابل 1.25 مليون يورو، فور عودته من فياريال.

ولحق به بعد ذلك لوكا يوفيتش، الذي عاد لفريقه السابق آينتراخت فرانكفورت، بسبب قلة المشاركات، وانضم المهاجم الصربي إلى الدوري الألماني على سبيل الإعارة مقابل 1 مليون يورو لنهاية الموسم.

وكان مارتن أوديجارد آخر الراحلين عن صفوف ريال مدريد في يناير الحالي، وانضم إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 2 مليون يورو.