صفقات جديدة وتجديد عقود .. الاتحاد يجري ثورة تغيير

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تجهز لعملًا كبيرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عن طريق التعاقد مع لاعبين جدد، وتجديد عقود لاعبي الفريق.

الاتحاد فقد مؤخرًا الظهير الأيمن الشاب سعود عبد الحميد، الذي انتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي الهلال، بعدما دخل الفترة الحرة وفشل الإدارة في تجديد تعاقده.

الاتحاد يسعى لتجديد عقود لاعبيه:

أكد صحيفة "الرياض" السعودية على أن إدارة الاتحاد تضع لمساتها الأخيرة على عقود عدد من اللاعبين، والتي ترغب الإدارة في التجديد معهم، بعد أن أبدوا رغبتهم في الاستمرار مع الفريق، خلال الاجتماع الذي عقدتهم الإدارة معهم.

وأضافت الصحيفة أن في مقدمة اللاعبين المرغوب في تجديد عقودهم لاعب الوسط عبد الإله المالكي، والجناح عبد العزيز البيشي، وذلك قبل دخولهم الفترة الحرة.

وتوصلت إدارة الاتحاد لاتفاق شبه نهائي مع اللاعبين المرغوب في تجديد عقدهم، حيث وجدت الإدارة الرغبة من المالكي والبيشي للاستمرار مع العميد خلال الموسام المقبلة.

نادي الاتحاد يخطط للتعاقد مع لاعبين مميزين جدد:

وكشفت صحيفة "الرياض" عن أن أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد، والملقب بـ"مهندس الصفقات"، يعمل خلال الوقت الحالي على دراسة عدد من ملفات اللاعبين الأجانب، من أجل تدعيم الفريق الكروي الأول.

كعكي يضع على طاولته عددًا من أسماء اللاعبين البارزين، من أجل التعاقد معهم، حيث يمتلكون سجلًا مميزًا.

تدعيم خط الوسط هي الأولوية لنادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، بهدف تدعيم الفريق ومواصلة البحث عن لقب الدوري، خاصة وأن الاتحاد يتصدر ترتيب الدوري السعودي.

اقرأ أيضًا ..

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق؟

تحديد موعد انضمام حمد الله لتدريبات الاتحاد

ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟