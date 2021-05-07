صفعة أخرى بعد الخروج الأوروبي .. غياب راموس وفالفيردي وفينيسيوس عن التدريبات

الأزمات تهدد ريال مدريد بموسم صفري..

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الثلاثي فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور وسيرخيو راموس قد غابوا عن الحصة التدريبية للفريق الملكي اليوم بعد 48 ساعة من توديع دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خسر في لقاء الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي بهدفين مقابل لا شيء ليودع المسابقة من الدور قبل النهائي ويخسر فرصة المنافسة على اللقب الأوروبي الأغلى.

وتركت الهزيمة أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في حالة هشة، على الرغم من أن العملاق الإسباني ليس لديه وقت للتفكير في خيبة أمله القارية لأن لديهم إشبيلية ينتظر ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع.

لقد واجهوا مشكلة أخرى بسبب غياب سيرخيو راموس وفينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي عن التدريبات يوم الجمعة، حيث عمل الثلاثي في ​​صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن بقية المجموعة.

وفي الوقت نفسه، لن يلعب رفائيل فاران ضد إشبيلية، بينما تم استبعاد داني كارباخال ولوكاس فاسكيز حتى نهاية الموسم، ليدخل ريال مدريد مرحلة الحسم في الدوري الإسباني بدون عدد من اللاعبين الأساسيين.

ويقدر غياب فاران بحوالي 10 أيام بعد تعرضه لإصابة في المواجهة أمام أوساسونا، رغم أنه عمل في صالة الألعاب الرياضية يوم الجمعة، ومن الممكن أن يعود إلى التدريبات الجماعية في لقاء الغد.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن يكون المدافع الفرنسي متاحًا للمباراة القادمة مع غرناطة بعد مواجهة إشبيلية، على الرغم من أن غيابه يعني أن زيدان سيضطر إلى البحث عن بديل.

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 76 نقطة، وبالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثالث.