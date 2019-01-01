صعوبة لحاق عبدالله جمعة بمواجهة الزمالك والمقاولون العرب

الزمالك يواجه المقاولون العرب السبت المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، من الخروج من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للفريق أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة.

وعاد جمعة من معسكر منتخب مصر يشكو من آلام في العضلة الأمامية، حيث خضع لبعض التدريبات التأهيلية من أجل تجهيزه للقاء المقاولون.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن اللاعب من الصعب أن يحلق بمباراة المقاولون العرب، بعد التأكد من عدم استكمال شفائه بشكل كامل.

ويعاني الزمالك من بعض الغيابات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات على رأسها محمود عبدالرازق شيكابالا بعد تعرضه لإصابة في لقاء المقاصة.

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وعلى هامش مران الفريق الأبيض خضع عمر السعيد تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية بسبب شعوره ببعض الإجهاد خوفًا من تعرضه لإصابة قوية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل لقاء الأهلي والزمالك لأسباب أمنية، والتي كان مقرر لها السبت المقبل وتم تقديم لقاء المقاولون بدلًا منها.