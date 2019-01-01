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الدوري المغربي الممتاز

صعوبات تُعيق الدوري المغربي من اعتماد تقنية الفيديو

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الدوري الإماراتي والسعودي يعتمدان على التقنية
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تجد تقنية الفيديو، صعوبات تواجهاها من أجل تطبيقها في الدوري المغربي بدءًأ من الموسم المقبل.

وأصبحت تقنية الفيديو أكثر أهمية واستخدامًا في الدوريات الأوروبية والعالمية الكبرى وكذلك العربية، منها الدوري الإماراتي والسعودي.

ويعاني الدوري المغربي من توفير إمكانيات لوجسيتية ومادية لتطبيق التقنية، خاصة مع اعتمادها على تسجيل مباريات من زوايا مختلفة دون التصوير التلفزيوني.

تقنية الفيديو تثير الجدل وتُنصف فيورنتينا وتلغي هدفاً لسبال

ويتم استخدام 4 كاميرات في أرض الملعب لأخذ الصور من زوايا عدة وبطها بغرفة الحُكام في ملعب اللقاء لتحليل اللقطات ومساعدة حكم الساحة، من خلال سماعات الأذن.

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وتعد مشاكل بث المباريات هي أكبر عائق من أجل تأمين استخدام تقنية الفيديو.

وأكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، أن الموسم المقبل لن يبدأ باستخدام تقنية الفيديو، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بمستوى التحكيم للعودة مرة أخرى للمحافل القارية والعالمية.

الجدير بالذكر أن الدوري المصري فشل في تطبيق تقنية الفيديو الموسم الحالي، ليؤجلها للموسم المقبل.

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