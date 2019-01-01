صعوبات تُعيق الدوري المغربي من اعتماد تقنية الفيديو

الدوري الإماراتي والسعودي يعتمدان على التقنية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تجد تقنية الفيديو، صعوبات تواجهاها من أجل تطبيقها في الدوري المغربي بدءًأ من الموسم المقبل.

وأصبحت تقنية الفيديو أكثر أهمية واستخدامًا في الدوريات الأوروبية والعالمية الكبرى وكذلك العربية، منها الدوري الإماراتي والسعودي.

ويعاني الدوري المغربي من توفير إمكانيات لوجسيتية ومادية لتطبيق التقنية، خاصة مع اعتمادها على تسجيل مباريات من زوايا مختلفة دون التصوير التلفزيوني.

ويتم استخدام 4 كاميرات في أرض الملعب لأخذ الصور من زوايا عدة وبطها بغرفة الحُكام في ملعب اللقاء لتحليل اللقطات ومساعدة حكم الساحة، من خلال سماعات الأذن.

وتعد مشاكل بث المباريات هي أكبر عائق من أجل تأمين استخدام تقنية الفيديو.

إذا ذُكرت مباريات ليون وبرشلونة.. فيجب أن نذكر هذه اللقطة، وهذا الهدف! 🚀



تسديدة جونينيو الساقطة التي شاهدها فالديز وهي تسكن شباكه 🎯#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jUTsjNsePF — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وأكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، أن الموسم المقبل لن يبدأ باستخدام تقنية الفيديو، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بمستوى التحكيم للعودة مرة أخرى للمحافل القارية والعالمية.

الجدير بالذكر أن الدوري المصري فشل في تطبيق تقنية الفيديو الموسم الحالي، ليؤجلها للموسم المقبل.