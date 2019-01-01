صعبة ولكن ليست مستحيلة – مفاجآت قد يحققها ولفرهامبتون وأتالانتا وإشبيلية هذا الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

انطلق الموسم الجديد، في الدوريات الأوروبية الكبرى، وبدأ عشاق المستديرة في متابعة فرقهم، بطموحات عالية لتحقيق البطولات، واعتلاء منصات التتويج.

ولكن بعض من عشاق كرة القدم، يفضل متابعة المفاجآت والاستمتاع بما تقدمه الفرق، من أداء غير متوقع أو كما يطلق عليه لقب الحصان الأسود للبطولة.

العديد من الفرق هذا الموسم، متوقع لها أن تقدم مستويات كبيرة، خاصة بعد ظهورها بشكل طيب الموسم الماضي، وفي ظل تدعيماتها التي ستساعد المدربين على تحقيق ما يطمحوا إليه.

من ضمن هذه الفرق، هم ولفرهامبتون الإنجليزي، وأتلانتا الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، سنتحدث في هذا التقرير، عن مدى إمكانية تحقيق مفاجأة خلال الموسم من إحدى تلك الفرق.

ولفرهامبتون

الفريق الإنجليزي أنهى الموسم الماضي، الدوري في المركز السابع برصيد 57 نقطة، وضمن المشاركة في الدوري الأوروبي، واقترب من الوصول إلى دور المجموعات في هذه البطولة.

الفريق الذي يدربه المدرب البرتغالي نونو سانتو، ستبدو فرصته في المنافسة على المربع الذهبي في الدوري صعبة إن لم تكن مستحيلة، وسيبقي الأمل على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.

في وقت قليل أصبح أبناء المدرب البرتغالي، من الفرق الصعبة، ويبدو أنها لم تكن طفرة موسم واحد فقط، بل يسير الفريق بخطى ثابتة لإكمال ما بدأه الموسم الماضي، وهذا ما ظهر في الفترة الإعدادية وحقق بطولة كأس الدوري الإنجليزي الودية في آسيا على حساب مانشستر سيتي.

ولفرهامبتون دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين هذا الصيف، على رأسهم باتريك كوتروني لاعب ميلان الإيطالي، وفاييخو لاعب ريال مدريد الإسباني، كما تعاقد بشكل نهائي مع هدف الفريق خيمينيز.

أبرز المفاجآت التي قد يحققها الفريق الإنجليزي، هو تحقيق أي من بطولتي الكأس هذا الموسم، بالإضافة إلى وصوله دور الـ 16 الثاني من الدوري الأوروبي.

أتلانتا

الفريق الإيطالي، الموسم الماضي نجح في إنهاء الدوري بالمركز الثالث برصيد 69 نقطة، وبفارق الأهداف عن إنتر صاحب المركز الرابع، ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أبناء المدرب المخضرم، جاسبريني أمامهم فرصة كبيرة هذا الموسم، لمواصلة ما حققوه الموسم الماضي، وإنهاء الدوري ضمن أول أربعة مراكز وإن كانت ستكون هناك منافسة شرسة على المركز الرابع باعتبار أن المراكز الثلاث الأولى ستكون محجوزة على الورق لكلا من يوفنتوس وإنتر ونابولي.

أتلانتا فرصته في دوري أبطال أوروبا، ستكون ضعيفة للغاية خاصة في ظل قلة الخبرة عند اللاعبين، وصولهم إلى دور الـ 16 سيعد إنجازاً بالنسبة لهم، كما سيكون الفريق منافساً شرساً على لقب كأس إيطاليا الذي يوجد به العديد من المفاجآت.

إشبيلية

الفريق الأندلسي، أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 59 نقطة، وبفارق الأهداف عن خيتافي صاحب المركز الخامس.

إشبيلية ضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، في بطولة قد يكون منافساً قوياً لها خاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في هذه البطولة، فقد نراه يصل فيها إلى مستويات بعيدة، حالها كحال بطولة كأس إسبانيا، التي ستكون فرصة للفريق إن ساعدهم القدر وحققوها كما فعل فالنسيا الموسم المنصرم.

أما في الدوري الإسباني، سيكون على الفريق الأندلسي في هذا الموسم، خطف المركز الرابع، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة بين ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.