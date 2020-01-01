صربي وأرجنتيني ووطني .. أكثر المدربين تتويجًا بالدوري السعودي

تاريخ كبير للمدربين بالدوري السعودي سواء على مستوى الأجانب أو السعوديين

تاريخ كبير للدوري السعودي في استقدام المدربين الأجانب مع وجود الكثير من المديرين الفنيين الذين لديهم خبرات كبيرة للغاية وظهرت خلال قيادتهم لأنديتهم في الدوري السعودي .

أكثر من مدرب استطاع أن يكرر الإنجاز بالتتويج بالدوري السعودي، سواء مع نفس الفريق، أو مع فريق آخر قد تولى قيادته في وقتٍ سابق.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، المدربين الذين استطاعوا تحقيق الدوري السعودي لأكثر من مرة خلال مشوارهم مع أنديتهم..

ديمتري دافيدوفيتش

المزيد من الفرق

دخل الصربي ديمتري التاريخ في الدوري السعودي، بعد تحقيق اللقب لـ3 مرات خلال توليه أندية سعودية خلال مسيرته التدريبية.

بدأ ديمتري تحقيق بطولة الدوري عام 1997 في أول عام له مع الاتحاد ، ومن بعدها حقق اللقب موسم 1999، واللقب الثالث جاء عام 2007 في فترته الثالثة مع النادي.

ويحتفظ دافيدوفيتش بلقب الأكثر تتويجًا بين المدربين بـ 3 ألقاب بعد كتابة التاريخ في الدوري السعودي في قيادة العميد.

البرازيلي فورميقا

نجح البرازيلي فورميقا المدير الفني للنصر في تحقيق بطولة الدوري السعودي مرتين متتاليتين خلال قيادته للعالمي ليكتب اسمه في تاريخ الكرة السعودية.

حقق فورميقا الدوري السعودي موسم 1979 – 1980، وتلاه بالموسم 1980 – 1981، ليكون ضمن المدربين الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي في التاريخ.

في الموسم الأول استطاع النصر خطف اللقب من الهلال بفارق 3 نقاط، برصيد 29 نقطة من 18 لقاء، بينما جاء في الوصافة الزعيم برصيد 26 نقطة.

بينما في الموسم الثاني، خطفه من الهلال أيضًا بفارق نقطتين فقط، برصيد 26 نقطة وجاء الزعيم من خلفه برصيد 24 نقطة.

خليل الزياني

ويأتي المدرب الوطني خليل الزياني المدير الفني للاتفاق ، ضمن الأكثر تحقيقًا للدوري السعودي بلقبين، مع فريقه الأتي، في الثمانينيات.

وحقق خليل الزياني لقب الدوري السعودي الأول في موسم 1982 – 1983 بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال ، وحسمها برصيد 28 نقطة.

وفي الموسم الثاني استطاع الزياني من حسم اللقب (1986 – 1987) ، حسم اللقب بعد مطاردة من الهلال والنصر اللذان احتلا المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد بـ31 نقطة، ووصل الاتفاق إلى 34 نقطة.

جابريل كالديرون

حقق المدرب الأرجنتيني لقبين للدوري السعودي، مع ناديين مختلفين خلال مسيرته بالكرة السعودية، ويعد من المدربين البارزين في تاريخ الأجانب.

تمكن كالديرون من قيادة الاتحاد لتحقيق لقب 2008 – 2009، برصيد 55 نقطة حيث حقق 17 فوزًا وتعادل في 4 وخسر مرة واحدة فقط، وجاء في الوصافة الهلال برصيد 50 نقطة.

وعاد كالديرون للتتويج بالدوري السعودي في موسم 2010 – 2011، ولكن عندما قاد الهلال نحو اللقب، وتوج بفارق 13 نقطة عن الوصيف، حيث وصل الزعيم إلى 64 نقطة بينما جاء الاتحاد ثانيًا برصيد 51 نقطة.