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Rian Rosendaal
ترجمه

أمام صربيا .. تشافي يستبعد نجم ليفربول من قائمة هولندا

هولندا
صربيا ضد هولندا
صربيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تشافي هرنانديز
جيريمي فريمبونج

استبعد المدرب الكتالوني لمنتخب هولندا تشافي اللاعب جيريمي فريمبونج من قائمة هولندا في مباراة يوم الأحد ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام صربيا، وذلك وفقًا لما أكدته قائمة اليويفا الرسمية.

تضم قائمة هولندا 24 لاعبًا، إلا أن قوانين اليويفا تسمح بحد أقصى 23 لاعبًا في قائمة المباراة. وبالتالي سيتابع فريمبونج اللقاء من المدرجات في بلجراد يوم الأحد.

كما لن يشارك جيفاي زيشيل مع هولندا في دوري الأمم الأوروبية، إذ انضم لاعب وسط فينورد إلى منتخب هولندا تحت 21 عامًا في مباراة مهمة ضمن تصفيات بطولة أوروبا أمام النرويج. وسيعود زيشيل إلى قائمة هولندا بعد مباراة الذهاب أمام صربيا.

ويتواجد جوشوا زيركزي ضمن قائمة هولندا المكونة من 23 لاعبًا، بعدما استدعى تشافي مهاجم مانشستر يونايتد يوم الجمعة ليحل محل المصاب براين بروبي.

وفي التعادل 1-1 أمام ألمانيا، كانت قائمة هولندا لا تزال تضم 25 لاعبًا لأن لوتشاريل خيرترودا لم يكن قد انسحب بعد بسبب الإصابة. وتابع يوريان تيمبر وكينيث تايلور المباراة من المدرجات في يوهان كرويف أرينا يوم الخميس، لكن كليهما قادر على المشاركة يوم الأحد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
صربيا crest
صربيا
صربيا
هولندا crest
هولندا
هولندا

وخاض ميكس ميردينك وروبن فان بومل أولى مبارياتهما مع هولندا أمام ألمانيا، حيث صنع فان بومل هدفًا لكودي جاكبو في الوقت بدل الضائع لتخطف هولندا نقطة.

وفي المؤتمر الصحفي يوم السبت، قال تشافي إنه سيجري تدويرًا في التشكيلة. وبالتالي يمكن لجوي فيرمان أن يأمل في الحصول على مكان أساسي أمام صربيا بعد ظهوره المميز كبديل أمام ألمانيا.

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