صراع لندني على ضم ظهير الكناري
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
يدخل أرسنال الإنجليزي في صراع مع غريمه التقليدي، توتنهام هوتسبير، من أجل ضم الظهير الأيمن ماكس أرونز.
ويقدم ماكس أداءً رائعًا مع فريقه نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، مساهماً في منافسة الفريق على مقاعد الصعود.
ويستهدف أرسنال وتوتنهام، ضم اللاعب الشاب البالغ 18 عامًا، في سوق الانتقالات الشتوية، بسبب الإصابات التي تؤرق الفريقين بتلك الجبهة.
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(📸: @Sh3aib) pic.twitter.com/NC0coIMoxM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018
ويسعى الكناري، لقب نورويتش سيتي في الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات لاعبه، فيفضل بيع لاعبه على أن يكمل الموسم الحالي معاراً.
وينافس نورويتش سيتي كلًا من ليدز يونايتد وميدلسبروه ووست بروميتش ألبيون على مقاعد التأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز.
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وخاض أرونز أول مبارياته الموسم الحالي في الديربي أمام إيبسويتش تاون، ليشارك في 20 مباراة، مسجلاً هدفين ومساهماً في صناعة 3، كما خاض 4 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا.