صراع دوري أبطال أوروبا: كومو «يُقصي» روما، ويتصدر الترتيب بالتعادل مع يوفنتوس

بفوزه في المواجهة المباشرة مع روما، خطا كومو خطوة مهمة نحو دوري أبطال أوروبا، حيث «أقصى» الجيالوروسي من السباق وبدأ صراعاً مباشراً مع يوفنتوس على المركز المؤهل الأخير.





هذا ما يعتقده محللو المراهنات في Planetwin365 وSnai، الذين يقترحون بين 2.15 و2.50 على احتلال نيكو باز وزملائه أحد المراكز الأربعة الأولى، وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بـ2.75 قبل بضعة أيام. لكن رجال سباليتي يتمتعون بميزة طفيفة، حيث تتراوح احتمالات فوزهم بين 1.85 و2.25 بعد أن أعادتهما الانتصاران المتتاليان الأخيران إلى الترتيب، حيث يبتعدان الآن بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع الذي يحتله كومو.في خضم كل هذا، يبدو أن روما قد خرجت من المنافسة تقريبًا: في الرهانات، يدفع رجال جاسبيريني ثمن التعادل والهزيمتين في آخر ثلاث مباريات، حيث تبلغ الرهانات عليهم 3.50.





من ناحية أخرى، فإن نابولي بقيادة كونتي يكاد يكون متأكداً من حجز مكانه في دوري أبطال أوروبا المقبل: فقد فاز بطل إيطاليا الحالي في آخر ثلاث مباريات، والأهم من ذلك أنه يستعيد العديد من لاعبيه المهمين، ولهذا السبب يبدو المركز الرابع مضموناً له بـ 1.05 ضعف الرهان.