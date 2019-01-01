صراع بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان من أجل باكايوكو

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أبرز المهتمين بنجم تشيلسي المعار إلى ميلان باكايوكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية وفرنسية أن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالتعاقد مع نجم ميلان باكايوكو.

وكان باكايوكو قد انتقل إلى ميلان قبل بداية الموسم المنصرم قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وقدم باكايوكو موسمًا مميزًا مع ميلان محى به الموسم السيء الذي قدمه مع تشيلسي في 2018، ليعود إلى الواجهة من الجديد.

وحسب المصادر الصحفية، فإن باريس سان جيرمان كان أبرز المهتمين بخدمات باكايوكو، قبل أن ينضم إليه مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفتي لو باريزيان ودايلي إكسيريس إن باكايوكو على الأرجح لن يكون لاعبًا في ميلان خلال الموسم المقبل، وأنه سينتقل إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته.



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يذكر أن باكايوكو كان أحد أبرز النجوم في جيل موناكو الذي وصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017، رفقة كيليان مبابي وتوماس ليمار وبيرناردو سيلفا والبقية.