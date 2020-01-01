صراع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على نجم باريس سان جيرمان

ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم

يَلقى توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان، اهتمامًا من قبل الثنائي الألماني بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بالحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مونييه مع النادي الفرنسي بنهاية هذا الموسم، ولم يقم مسؤولو البي آس جي بمفاتحته في أمر التجديد حتى اللحظة حسبما صرح خلال الأيام القليلة الماضية.

تقارير من الصحف الألمانية كشفت أن قطبي البوندسليجا قد اتصلا بمونييه قبل مباراة دورتموند وبايرن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بألمانيا لاستطلاع رأيه حول الانضمام إليهما.

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بالنسبة لدورتموند، فإدارة هانز يواخيم فاتسكه تسعى إلى إيجاد بديل لأشرف حكيمي، الذي تنتهي إعارته هذا الصيف وسيعود حتمًا إلى ريال مدريد بعد الأداء المذهل الذي قدمه في سيجنال إيدونا بارك على مدار آخر موسمين.

أما بايرن فهو يُجابه حقيقية في مركز الظهير الأيمن في ظل اعتماد هانزي فليك على جوشوا كيميش في منتصف الملعب وعدم فعالية بنيامين بافارد في هذا المركز، ليضطر النادي البافاري إلى استقدام أودريوزولا على سبيل الإعارة من ريال مدريد كل مؤقت لنهاية الموسم.

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صاحب الـ28 عامًا سيكون خيارًا مثاليًا للعملاقين الألمانيين، فحينها ستكون الصفقة مجانية كما أن راتبه ليس بالكبير، والآن بات الأمر في يده لاختيار إلى أي نادٍ سيذهب في المرحلة المقبلة من مسيرته.

الدولي البلجيكي كان محط اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد أيضًا خلال الشتاء الماضي، ولكنه أعلن في أكثر من مناسبة أن قراره النهائي بشأن مستقبله سوف يتخذه بعد نهاية هذا الموسم.

يذكر أن مونييه قد انتقل إلى باريس سان جيرمان منذ أربعة مواسم قادمًا من كلوب بروج البلجيكي، وقد ارتدى القميص الباريسي في أكثر من 120 مباراة، لكن كان حظه سيئًا لاعتماد الفريق في كثير من الأوقات على نجوم أفضل منه في الجبهة اليمنى مثل داني ألفيش.