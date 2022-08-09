صراع بين إدارة برشلونة وتشافي بسبب دي يونج .. واللاعب يرفض التعديلات!

مشاكل الهولندي لا تنتهي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من الصراع والجدل الداخلي في نادي برشلونة بشأن موقف اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إدارة النادي تريد أن تبقي على اللاعب في صفوف البلوجرانا في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الإدارة الفنية للنادي بقيادة تشافي هيرنانديز لا ترى اللاعب بالأهمية التي تراه إدارة النادي عليها في ظل الاهتمام ببرناردو سيلفا.

يأتي هذا بالتزامن مع وجود مشاكل قانونية في عقد اللاعب تم التحدث عنها في الإعلام خلال الساعات الأخيرة، تهدد بإلغاء التعاقد الحالي والعودة إلى القديم.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن دي يونج ووكيله غاضبان للغاية من تسريب تلك الأنباء إلى الصحافة، ولا يقدران كثيرًا فكرة الحديث عن عقده بشكل علني.

وأكدت كذلك أنهما يرفضان أية تعديلات على العقد الحالي، أو تأجيل أو تخفيض للراتب الحالي للاعب، كذلك لن يسهلا عملية خروجه.

جدير بالذكر أن برشلونة في حاجة للمزيد من التعديلات على الرواتب من أجل تسجيل الصفقات الجديدة وعلى رأسها روبرت ليفاندوفسكي.